Slovenskí umelci zúria: Vojna o honoráre! Padlo aj trestné oznámenie

Nenechajú to len tak! Koncom minulého roka mal premiéru muzikál Snehová kráľovná, ktorý zožal veľký úspech na celom Slovensku.

Do redakcie Nového Času sa však ozvala rozhorčená krajčírka, ktorá pre predstavenie šila kostýmy s tým, že za svoju prácu nedostala zaplatené a podala preto trestné oznámenie. Nie je však jediná. Za muzikál, ktorý zastrešovala firma producenta Branislava Jančicha (39), nedostali svoje peniaze ani niektorí z účinkujúcich hercov a zvažujú aj právne kroky.

V decembri minulého roka a tento rok v januári celé Slovensko prebrázdil muzikál Snehová kráľovná. Príbeh o sile lásky a priateľstva sa mimo javiska zmenil na krutý boj. „Do dnešného dňa mi neboli vyplatené peniaze za výrobu kostýmov, na ktorých pracovali tri firmy. Ide o 2 523 eur za kostýmy. Na Branislava Jančicha som podala aj trestné oznámenie za podvod,“ povedala Novému Času rozhorčená Andrea Križanová, ktorá pre predstavenie šila kostýmy.

Nie je však jediná, ktorá má spomínaného producenta v zuboch. „Mne sa, chvalabohu, podarilo z nich prosbami a vyhrážkami, medializáciou na sociálnych sieťach vymámiť peniaze na tri splátky. Ale viem, že som jedna z mála. Celé skúšobné obdobie aj turné po Slovensku v ťažkých podmienkach december – január sme hrali bez honorárov,“ vyjadrila sa herečka Barbora Švidraňová.

Stretnú sa na súde?

Cesta k svojim peniazom bola tŕnistá aj pre herca Mariána Labudu ml.: „Predstavenie sa hralo v januári a ja som peniaze dostal mesiac na to, vo februári, ale tiež som musel poslať esemesku a upozorniť ho na to.“ Druhí však toľko šťastia nemali a dochádza im trpezlivosť. „Máme zmluvu, kde je jeho podpis, že je naším dlžníkom, takže ak to nevyplatí, bude sa to musieť riešiť súdne,“ povedala otvorene muzikálová herečka Romana Dang Van. Mnohí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii.

„Veríme, že tento mesiac by to malo byť vyplatené. Je to viac peňazí,“ vyjadril sa herec Dárius Koči, pričom dodal, že ak sľúbené peniaze nedostane, podnikne právne kroky. „Môj honorár bol do troch tisíc eur,“ prezradil jeden z účinkujúcich umelcov, ktorý nechcel byť menovaný. „Mnohí nemali iný príjem ako z tohto projektu, takže ostali ,na holičkách‘. Jančich chce s týmto projektom pokračovať aj na budúci rok, hneď, ako to bude možné. Má obrovskú scénu, v tom projekte je neskutočne veľa peňazí. Ale keď ľudí nevyplatí, nebude môcť pokračovať,“ prezradil zdroj Nového Času.

Samotný producent telefonicky prisľúbil, že svoje stanovisko k celej záležitosti pošle písomne. Na zaslané otázky e-mailom však do uzávierky nereagoval.

Herci zúria

Romana Dang Van (27)

- Ja som si svoju prácu urobila, tak by mohol aj on. Ťahá sa to už od decembra.

Dárius Koči (27)

- Je to viac peňazí. Divadlo je teraz, ako je, je to náročné. Aspoň dabing sa robí, takže aspoň tam si môžem nejako privyrobiť. Snažíme sa, šetríme.

Barbora Švidraňová (31)

- Braňo Jančich sa postavil k celej situácii veľmi chrapúnsky a nezodpovedne a väčšina, nielen umeleckej zložky, ale aj technickej, výpravnej a produkčnej zložky nie je doteraz vyplatená.

Marián Labuda ml. (46)

- Ja už som „poriešený“, dostal som honorár, ale viem, že niektorí moji kolegovia majú s tým problém a nedostali to, čo mali.