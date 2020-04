Ďalšia rana pre Dominiku Gottovú: Stopka rozvodu kvôli koronavírusu?!

Podarí sa jej urobiť definitívnu bodku za manželstvom?

Najstaršia dcéra zosnulého speváka Karla Gotta († 80) Dominika (46) začala nový život po návrate z Fínska do rodných Čiech. Jej manželstvo s muzikantom Timom Tolkkim (54) totiž stroskotalo. Súd v Helsinkách prijal jej žiadosť o rozvod a najnovšie stanovil prvé súdne pojednávanie. Ani jeden z manželov sa však toho nemôže zúčastniť!

Gottová je podľa vlastných slov v Prahe spokojná a šťastná. Veľmi dúfala, že sa čo najrýchlejšie rozvedie s ešte stále manželom Timom. Ani Dominika, ani muzikant však nemôžu prísť na sever Európy, kde by sa malo konať prvé súdne pojednávanie. Gottovu dcéru blokujú zavreté české hranice, Timo teraz žije a pracuje v Mexiku. Do Európy mu momentálne nič neletí, a tak musí počkať, kým sa zmiernia opatrenia počas pandémie koronavírusu.

„Robí mi to veľké starosti, pretože by som ten rozvod chcela dotiahnuť do konca,“ povedala českému Blesku Gottová, ktorá už premýšľala o ďalších krokoch. „Spojím sa s fínskou ambasádou a opýtam sa ich, aké sú riešenia. Myslím si, že to snáď všetci pochopia, že teraz ani jeden vo Fínsku nie sme a bude komplikované sa tam dostať,“ vysvetlila Dominika, ktorá verí, že súd odloží pojednávanie do obdobia, keď budú môcť obaja vycestovať do Helsínk.