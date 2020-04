Trenčín počas pandémie koronavírusu otvoril prvú škôlku: Prísne podmienky!

Spustili ojedinelý projekt. Pre obavy z blížiaceho sa vrcholu pandémie koronavírusu sa v jednej zo škôlok postarajú o deti zdravotníkov, ktorí bojujú s neviditeľným nepriateľom v prvej línii.

Výpadok každého jedného pracovníka by mohol byť podľa ekonomického riaditeľa Fakultnej nemocnice v Trenčíne Mareka Šedíka v najbližšom období citeľný.

Kým zdravotníci sa starajú o zdravie nás všetkých, o ich deti sa postarajú učiteľky v škôlke priamo oproti nemocnici. Po opatreniach zavedených vládou ostali školy a škôlky na Slovensku zavreté.

Ťažkú dilemu muselo náhle riešiť veľké množstvo zdravotníckych pracovníkov. Mnohí boli nútení zostať doma so svojimi ratolesťami. Trenčianskym zdravotníkom teraz vyšli v ústrety samotní radní, ktorí pre ich deti zriadili škôlku. V dvoch triedach v budove priamo oproti trenčianskej nemocnici je momentálne 11 detí zdravotníckych pracovníkov od 3 do 10 rokov.

„Starajú sa o ne štyri učiteľky na dve zmeny, na budúci týždeň sa počet zvýši na 21,“ prezradil riaditeľ mestských školských zariadení Rastislav Masaryk. „Požiadali sme regionálny úrad verejného zdravotníctva o stanovisko k otvoreniu prevádzky. Dohodlo sa na otvorení v čase od 6.30 do 16.30 každý pracovný deň,“ dodal R. Masaryk s tým, že v škôlke platia prísne hygienické pravidlá a je pravidelne dezinfikovaná.

Aj pre záchranárov

„Sme radi, že sa spúšťa projekt opatrovateľstva pre zamestnancov našej Fakultnej nemocnice v Trenčíne, predovšetkým pre zdravotné sestry a lekárov, ale aj tých, ktorí to budú potrebovať,“ uviedol trenčiansky primátor Richard Rybníček a dodal, že v prípade, ak by mesto neprikročilo k takémuto kroku, mohlo by sa stať, že by neskôr zdravotníci chýbali.

Priznal, že ich k tomu nakoplo to, že to majú zdravotníci v týchto časoch ťažké a že v najbližších dňoch môže byť nápor na nich ešte väčší. „Povedali sme si, že keď bude treba, postaráme sa zdravotníkom o deti, kým oni sa budú starať o pacientov. Každý lekár a každá sestra budú musieť byť k dispozícii,“ pokračoval R. Rybníček. Zároveň dodal, že nejde o otváranie škôlky, ale o službu mesta zdravotníkom a túto službu môžu takisto využiť aj záchranári zo sanitiek.

Sestrička si pochvaľuje

Obavy z najhoršieho potvrdil aj ekonomický riaditeľ nemocnice Marek Šedík. Podľa jeho slov majú momentálne pomerne dosť zdravotníkov, ktorí sú aktuálne práceneschopní alebo na OČR s deťmi. „Starostlivosť o deti môže zdravotníkom v najbližších dňoch pomôcť. Berieme to ako pomoc pre zamestnancov, ktorí by chceli zabezpečiť opatrovanie svojich detí a zároveň by chceli pomáhať pacientom,“ povedal M. Šedík.

O stravu a ochranné pomôcky sa podľa jeho slov postará deťom nemocnica. Takúto službu si pochvaľuje aj zdravotná sestrička Veronika Gugová. „Mám dve deti, prváka a tretiačku, doma by samy zostať nemohli. Sme veľmi radi a vážime si to,“ povedala dojatá sestrička s tým, že teraz sa môže naplno venovať svojej práci.

Prísne podmienky

Riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne Ľudmila Bučková vysvetlila, prečo môže byť škôlka otvorená: „Mesto Trenčín požiadalo RÚVZ o vydanie stanoviska pre vytvorenie podmienok starostlivosti o deti zdravotníkov, teda zamestnancov Fakultnej nemocnice Trenčín a prípadne ďalších zamestnancov, ktorí sa v súčasnosti podieľajú na riešení pandémie.

Je problém so zamestnankyňami, ktoré majú malé deti v predškolskom veku a deti do 10, 12 rokov. Regionálny úrad stanovil pre vytvorenie takýchto priestorov podmienky tak, aby bola zabezpečená jednak ochrana detí aj ochrana zamestnancov, ktorí sa budú o tieto deti starať. V takýchto zariadeniach predškolského typu je aj za bežných okolností prísnejší režim, čo sa týka príjmu detí, v tom sa bude pokračovať.

Každé ráno treba deťom nielen subjektívne, ale aj objektívne kontrolovať teplotu, zdravotný stav. Toto je zamerané čisto iba na deti a predpokladám, že rodičia vedia zvážiť vážnosť tejto situácie v prípade akýchkoľvek podozrení a plne si uvedomujú riziko, ktoré by mohlo vzniknúť. Pedagogickí pracovníci nesmú prejavovať príznaky akútneho respiračného ochorenia.“