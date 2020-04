Naši susedia to už urobili, prečo Slováci ešte nie?

Česko a Rakúsko to už urobili, Slovensko zatiaľ nie. Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) apeluje na vládu, aby umožnila otvorenie športovísk pre vrcholových športovcov.

Za splnenia prísnych hygienických, zdravotných a bezpečnostných opatrení by však mohli byť otvorené aj vonkajšie športoviská pre širokú verejnosť.

SOŠV vyzval kompetentných na tento krok. Je presvedčený, že tento krok by pomohol nielen profesionálnym športovcom v ich kariére, ale aj verejnosti pri udržiavaní fyzického zdravia. Zároveň by zmiernil negatívne ekonomické dopady, ktoré si vyžiadala pandémia koronavírusu.

Inde to ide

Slovensko bolo jednou z prvých krajín, ktoré prerušilo všetky športové súťaže a uzavrelo športoviská. Udržať si potrebnú výkonnosť mimo tartanových dráh, plaveckých bazénov, areálov pre kanoistiku, tenisových kurtov, bez gymnastického náradia a náčinia, ale aj posilňovacích zariadení, je pre vrcholových športovcov takmer nemožné. Dnes sú v akomsi udržiavacom móde, pripravujú sa doma či v prírode.

Vrcholoví individuálni športovci sa pritom môžu za splnenia prísnych podmienok pripravovať na športoviskách vo viacerých krajinách. Špeciálne pravidlá - najmä na zákaz fyzického kontaktu - platia v Belgicku, Dánsku, Estónsku (pripravujú sa len vo dvoch centrách), Maďarsku, Litve, Česku, Nemecku, Lotyšsku či Portugalsku.

Väčšiu istotu pre šport

„Snažíme sa o získanie výnimky pre otvorenie športovísk pre vrcholových športovcov za prísnych hygienických, zdravotných i bezpečnostných štandardov. Najradšej by som však bol, ak by sa otvárali z dôvodu, že sa celková situácia zlepšila,“ povedal prezident SOŠV Anton Siekel v tlačovej správe. Otvorenie športovísk by uľahčilo situáciu aj subjektom, ktoré vlastnia športovú infraštruktúru.

„Všetkým by to pomohlo. Vieme, že vláda pripravuje sériu opatrení, ktoré budú kompenzovať výpadky vo viacerých oblastiach. Verím, že šport bude jednou z nich,“ pokračoval A. Siekel, ktorý doplnil, že SOŠV sa v spolupráci so štátnym tajomníkom pre šport Ivanom Husárom chce podieľať aj na príprave ďalších opatrení. „Naším cieľom je vyrokovať balík opatrení, ktorý by slovenskému športu napriek súčasnej kríze priniesol väčšiu istotu,“ dodal Anton Siekel.

