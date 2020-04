Legionár Rusnák z amerického Salt Lake City: Ligu nedohráme, nevidím to reálne

Zo všetkých futbalových reprezentantov to má domov najďalej. Krídelník Albert Rusnák musí na zrazy národného tímu absolvovať zo Salt Lake City v americkom štáte Utah 9 000 kilometrov.

Viac ako Ján Greguš (29) z Minnesoty či kapitán Marek Hamšík (32) z čínskeho Ta-lien Pro. Tohto roku si však za slovenskou partiou veľmi nezalieta.

Koronavírus presunul baráž proti Írsku o postup na ME 2021 na zatiaľ neurčitý termín. Ohrozený je aj program jesenných zápasov Ligy národov. Americká liga stihla odkrojiť z nového ročníka iba dve kolá. Rusnák v rozhovore pre televíziu Nova vyjadril pesimizmus v otázke reštartu súťaže. „Nemyslím si, že by sme dohrali túto sezónu. Nevidím to reálne. Amerika je obrovská krajina a situácia vyzerá v každom štáte inak.“

Jednou z alternatív, ako dohnať časový sklz, je systém so základnými skupinami a vyraďovacou fázou. Ako na majstrovstvách sveta. Slovenský reprezentant zaberá naplno v domácich podmienkach. „Nik z hráčov nášho mužstva nebol pozitívne testovaný a neprejavuje symptómy. Máme zákaz stretávať sa, nesmieme chodiť ani do tréningového centra.“

Rusnákovi to až tak neprekáža. Aspoň má viac času na priateľku Tatianu a ich dcérku Arianu. „Dvakrát do týždňa sa pripravujem doma online. Máme spoločné cvičenia, cez kameru sa všetci vidíme. Veľa času trávim v posilňovni. Keď je pekné počasie, vybehnem na dvor. Ako inak – s loptou.“