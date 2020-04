Fico si kopol do Matoviča: Poviem vám, prečo Smer utiekol z rokovacej sály

V predloženom programovom vyhlásení vlády sú veci, ktoré v strane Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) nemôžeme akceptovať a prijať.

Na pondelkovej tlačovej konferencii pred budovou Národnej rady SR (NR SR) to povedal predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico. Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) predložil v pondelok programové vyhlásenie vlády do pléna. Vo svojom vystúpení uviedol, že ide o dobrý a ambiciózny dokument a poslancov vyzval, aby vláde vyslovili dôveru. V úvode premiérovho vystúpenia však opustili rokovaciu sálu poslanci Smeru-SD. „Urobili sme tak preto, lebo sa nenecháme urážať daňovým podvodníkom,“ objasnil Fico.

Spôsob, akým bolo programové vyhlásenie predložené do parlamentu, považuje Fico za nehodné. Dokument podľa neho nereaguje na súčasnú situáciu na Slovensku, ktorá je spôsobená šírením ochorenia Covid-19. Za ďalšie nedostatočné kapitoly označil tie, ktoré sa týkajú vedy a výskumu, zahraničnej a migračnej politiky. „Ak ste videli obsah tohto dokumentu, tak je len o útokoch na stranu Smer-SD. Takýto guľáš sme tu v živote nemali. Je tam naplácaných 120 strán bez akýchkoľvek súvislosti,“ priblížil šéf Smeru-SD.

Ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS) sa opýtal, kde je v programe obsiahnuté vyjadrenie vzťahu Slovenska k Rusku a Číne. Radu prokurátorov a sudcovské organizácie zasa vyzval, aby sa vyjadrili „k policajnému štátu“, zriadenie ktorého v programovom vyhlásení podľa Fica navrhuje ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). „Mohol by som pokračovať, ale nechám si to na stredu, kedy je naplánovaná rozprava k programovému vyhláseniu vlády. Ak teda vôbec nejaká rozprava bude, lebo zatiaľ to vyzerá tak, že nechcú, aby nejaká rozprava bola. My v nej však budeme vystupovať vecne a verím tomu, že po našich argumentoch sa vám všetkým bude ‚pariť z hlavy‘,“ povedal Fico. Matovič podľa jeho slov „ušiel z NR SR, lebo sa bál, že sa rozplače“.

Vláda schválila programové vyhlásenie na rokovaní 19. apríla a zaväzuje sa v ňom najmä zabezpečiť kvalitné vzdelanie a včasnú zdravotnú starostlivosť. Sľubuje tiež rovnosť pred zákonom a skutky, na základe ktorých sa zvýši dôvera ľudí v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú. Osobitnú pozornosť chce venovať chudobným, chorým a slabším.

Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) predložil dnes programové vyhlásenie vlády do pléna. Vo svojom vystúpení uviedol, že ide o dobrý a ambiciózny dokument a poslancov vyzval, aby vláde vyslovili dôveru. Vládna koalícia sa v pléne opiera o podporu 95 poslancov. Na vyslovenie dôvery vláde je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov zákonodarného orgánu, teda najmenej 76 poslancov.