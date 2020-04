Nezamestnanosť stúpla na 5,19 %: Analytik varuje, že sa pre koronavírus môže dostať na úroveň spred rokov

Nezamestnanosť na Slovensku by mala rásť aj v nasledujúcich mesiacoch, pod vplyvom rekordného poklesu ekonomiky v dôsledku pandémie COVID-19.

V reakcii na marcové zvýšenie miery evidovanej nezamestnanosti o 0,14 percentuálneho bodu na 5,19 % to uviedol analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Nezamestnanosť by sa tak podľa neho počas roka mohla posunúť naspäť na úrovne spred troch, štyroch rokov. "Nedá sa pritom ani úplne vylúčiť, že v prípade naťahovania pandémie by mohla atakovať dvojciferné úrovne," dodal Koršňák.

"Prijaté opatrenia na ochranu pracovných miest by mali nárast nezamestnanosti aspoň čiastočne tlmiť, avšak s narastajúcim časom je možné predpokladať aj rastúci nápor na evidenciu úradov práce," tvrdí analytik. S oneskorením dvoch až troch mesiacov sa do čísel úradov začnú dostávať nezamestnaní, ktorým aktuálne plynie výpovedná lehota.

Zmrazený trh práce navyše podľa Koršňáka pravdepodobne nebude ešte niekoľko mesiacov po odznení hlavnej vlny pandémie schopný absorbovať nových zamestnancov. To by mohlo byť zlou správou pre ľudí vstupujúcich na trh práce, napríklad absolventov škôl. "Tradičný sezónny nárast v dôsledku zvýšenej registrácie absolventov by tak mal byť významnejší ako v predchádzajúcich rokoch, kedy mal pod vplyvom demografie i silného trhu práce tendenciu sa skôr splošťovať," poznamenal analytik UniCredit Bank.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v marci tohto roka stúpla o 0,14 percentuálneho bodu na 5,19 %. Medziročne bola miera nezamestnanosti v minulom mesiaci vyššia o 0,16 percentuálneho bodu. V tlačovej správe o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Úrady práce evidovali na konci tretieho mesiaca tohto roka 142 993 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s februárom ide o nárast o 4 050 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, v marci stúpol o 5 031 osôb.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na "péenke" alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 6,21 %. V porovnaní s februárom tohto roka išla nahor o 0,08 percentuálneho bodu, medziročne stúpla o 0,02 percentuálneho bodu. Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci marca tohto roka 170 867 osôb. Medzimesačne išlo o nárast o 2 002 osôb, v porovnaní s marcom minulého roka je to viac o 1 088 ľudí.

Miera evidovanej nezamestnanosti v marci stúpla v siedmich krajoch na Slovensku. Najvýraznejší nárast, a to o 0,46 percentuálneho bodu, vykázal Nitriansky kraj. Pokles zaznamenal len Košický kraj, a to o 0,02 percentuálneho bodu. Najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zaznamenal Prešovský kraj (8,70 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer mali ešte Banskobystrický kraj s 7,12 % a Košický kraj s 7,68 %.

V 25 okresoch nastal v marci medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 53 okresoch bol zaznamenaný nárast nezamestnanosti, v jednom okrese sa miera evidovanej nezamestnanosti nezmenila. Najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti mal okres Rimavská Sobota (16,19 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (2,08 %) dosiahol okres Trenčín.

Ku koncu marca tohto roka evidovali úrady práce 84 674 voľných pracovných miest. V porovnaní s februárom išlo o pokles o 6 094 voľných miest. Najviac voľných pracovných miest bolo v Bratislavskom kraji, a to 24 251 miest, najmenej voľných pracovných miest bolo v Košickom kraji, a to 4 866.