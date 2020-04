Nemocnice môžu spustiť plánované zákroky, bude to však za presne stanovených podmienok

Nemocnice môžu spustiť plánované zákroky, ale za presne stanovených podmienok.

Ako informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová, národný klinický tím po konzultácii s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím pripravil pre nemocnice jasné pravidlá. Plánovaná zdravotná starostlivosť v nemocniciach sa bude riadiť Klinickým protokolom. "Operácia, ktoré nie je akútna, sa poskytne na základe rozhodnutia konziliárneho tímu daného zdravotníckeho zariadenia. Konzílium bude tvoriť zástupca operačnej disciplíny alebo ďalší špecialisti, ktorí posúdia, či je vykonanie daného výkonu bezpečné na základe návrhu indikujúceho lekára," uviedol Krajčí.

Ako uviedol šéf rezortu, prioritne sa musí riešiť situácia s ochorením Covid-19 a poskytovanie zdravotnej starostlivosti v tejto oblasti. Konzílium bude preto pri rozhodovaní o plánovanej operácii prihliadať na fakt, či je nemocnica schopná poskytovať v stopercentnej kondícií neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Dôležitým rozmerom pri posudzovaní bude aj aktuálna epidemiologická situáciu daného zariadenia.

Na základe klinického posúdenia budú pacienti rozdelení do troch skupín, a to stredne naliehavé, naliehavé a urgentné stavy. "V prípade, že sa kapacita nemocnice na riešenie pacientov v urgentnom stave naplnila, zabezpečilo by sa ich presmerovanie na pracoviská s dostatočnou kapacitou. Takýto transfer je potrebné podľa potreby realizovať v spolupráci so zdravotnými poisťovňami pri zohľadnení reprofilizačných plánov ústavných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti," uzavrel minister zdravotníctva.