Návrat svetovej jednotky môže byť komplikovaný: Svetový tenis bez Djokoviča?

Sezónu odštartoval skvelo. Neprehral jediný zápas a presvedčivo vedie svetový rebríček mužov.

Aj Novak Djokovič (32) teraz čaká, kedy sa pre pandémiu koronavírusu opäť rozbehnú turnaje. Jeho návrat však môže byť komplikovaný. Srb totiž odmieta očkovanie.

"Osobne som proti očkovaniu a nechcel by som, aby ma k tomu niekto nútil, aby som mohol cestovať," uviedol na sociálnej sieti s ďalšími srbskými športovcami. "Ak by to bolo povinné? Potom sa budem musieť rozhodnúť. Mám však na to svoj názor a neviem, či ho niekedy prehodnotím," citoval The Guardian Djokoviča, ktorý má na konte 17 grandslamových titulov.

Tenisovú sezónu zastavili pre pandémiu koronavírusu v polovici marca, hrať sa znovu nezačne minimálne do polovice júla.