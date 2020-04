Obrovský požiar stavebnín v Michalovciach: Zranení hasiči a škoda až 1,8 milióna eur

Tento víkend zamestnávali hasičov najmä požiare. Ako informovala Zuzana Farkasová z Prezídia HaZZ, v sobotu pri nich zasahovali 63-krát a v nedeľu 38-krát.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Aj napriek vysokému číslu je to o 34% menej ako minulý víkend, no škody sú obrovské. Podpísal sa pod to požiar stavebnín v Michalovciach, ktorý vypukol v sobotu dopoludnia a podľa predbežných odhadov sa škody vyšplhali na 1,8 milióna eur. Požiar stavebnín na východe Slovenska je požiarom s doposiaľ najvyššou škodou v roku 2020.

Podľa slov zisťovateľa príčiny požiarov z michalovského HaZZ Mariána Kováča bola miestom vzniku požiaru zadná časť dvora v blízkosti budovy predajne a skladových priestorov, kde boli uskladnené drevené palety, "od ktorých sa následne požiar rýchlym pohybom šíril na stavebné konštrukcie jednotlivých budov a ďalej do priestoru uskladnených materiálov". Ako dodal, príčina vzniku požiaru, ku ktorému hasiči vyrazili v dopoludňajších hodinách v sobotu a ktorý lokalizovali okolo 14.15 h, je v štádiu vyšetrovania, úmyselné zapálenie však hasiči vylúčili. Pri požiari troch budov predajne stavebnín dvaja hasiči utŕžili ľahké zranenia. K zraneniu civilistov nedošlo.