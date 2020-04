Jurčov tréning v karanténe: Keď nie sú hráči, pomôže aj pes

Veril, že v tejto sezóne príde konečne zlom. Tomáš Jurčo (27) sníval o tom, že si vybojuje stále miesto v NHL.

V minulom ročníku si dal konečne dokopy dvakrát operovaný chrbát a výbornými výkonmi v AHL pomohol Charlotte Checkers k triumfu v súťaži.

V decembri však musel ísť na operáciu, keď sa prejavili dlhodobé problémy s bedrovým kĺbom. No a potom prišlo prerušenie súťaže kvôli pandémii koronavírusu a všetky plány sa slovenskému útočníkovi zrazu rozplynuli. Skvelý technik, ktorý to s hokejkou vie, sa však aj počas domácej karantény udržuje vo forme. Najnovšie ponúkol fanúšikom tréning so psom, pri ktorom zvýraznil svoju palicovú prácu.