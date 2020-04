Kríza samosprávy v Košiciach: Polačekovo krátenie podielových daní pobúrilo starostov!

Zašiel primátor Jaroslav Polaček priďaleko?

Vzhľadom na korona krízu sa aj metropola východu rozhodla šetriť. Prvý veľký krok k úspore však má ísť na úkor mestských častí. Primátor informoval starostov, že počnúc aprílom, vzhľadom na mimoriadnu situáciu s pandémiou, dôjde k zníženiu schváleného podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb v 2. štvrťroku 2020. Skrátenie má byť od 10 do 25 percent. Podľa starostov ide o bezprecedentný postup a musí ho najprv schváliť zastupiteľstvo. Zástupcovia občanov hovoria aj o scenári, kedy by museli prepúšťať zamestnancov. Ďalší zase zvažujú podanie trestného oznámenia.

Košickí starostovia sa ostro ohradil voči šetreniu v podaní primátora Jaroslava Polačeka. Hlava mesta ich postavila pred hotovú vec s tým, že mestským častiam budú krátené finančné prostriedky. Podľa Lenky Kovačevičovej, mestskej poslankyne a starostky Jazera ide o krok v rozpore so zákonom. “Má sa to riešiť diskusiou a za okrúhlym stolom a s tým, aký to bude mať dopad. Nikto sa nás nepýtal, čo to bude znamenať pre naše mestské časti. Sú mnohé mestské časti, ktoré budú musieť brať kontokorentný úver a nebudú mať ani na platy zamestnancov,” zhodnotila Kovačevičová.

Polačekovi sa rozhodli adresovať otvorený list. Opisujú v ňom situáciu, kedy rozdelenie podielu dane z príjmov fyzických osôb a podielu dane za psa pre mestské časti bolo schválené samostatným uznesením na XII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Primátora upozorňujú, že príslušným orgánom mesta na rozhodnutie o týchto zmenách rozpočtu je mestské zastupiteľstvo, nie primátor.

Pre korona krízu sa čoraz viac v meste skloňuje šetrenie. Podľa starostov im však zatiaľ chýba táto vôľa aj zo strany mesta. Terčom kritiky sa stala aj iniciatíva Polačeka a rozvozu sociálnych balíčkov seniorov, ktoré stáli Košičanov 18-tisíc eur. Starostovia sa ohradzujú, že ide o jeden z príkladov mrhania peňazí, pretože takúto prácu by dokázali zvládnuť ich zamestnanci či dobrovoľníci.

Reakcia primátora na seba nenechala dlho čakať. Z vyjadrení starostov zostal prekvapený i sklamaný. “Chcel by som apelovať na starostov, aby menej používali emócie, ale radšej zdravý rozum a zo súčasnej napätej situácie nevytýkali politický kapitál, ale mysleli na ľudí. To posledné čo teraz naše mesto potrebuje sú spory a osobné ambície. Ak budeme všetci trpieť trochu, teda nielen mesto, ale aj mestské časti, ľahšie to zvládneme,” reagoval Polaček, podľa ktorého je pre Košice najväčšou prioritou zabezpečiť každodenné fungovanie mesta ako je bezpečnosť, verejné služby, odvoz komunálneho odpadu a pomoc seniorom ako skupine najzraniteľnejšich obyvateľov. “Pritom, aj po uskromnení, ktoré ponúkame, budú mať na činnosť viac peňazí, ako to bolo za bývalého vedenia,” dodal primátor.

Čo na situáciu hovorí odborník na samosprávu?

Podľa Michala Kaliňáka, hovoru Združenia miest a obcí, by malo byť rozhodnutie o rozpočte výsledkom rozhodnutia zastupitelstva, ktoré má ako jediné o tom výhradnú kompetenciu rozhodovat “Na jednej strane sa dá rozumieť kroku primátora, ktorý stráži stabilitu rozpočtu mesta, na druhej strane moze ist o zásah, ktorý v praxi sposobi problemy mestským častiam s vykonom ich funkcii a v rámci rozbehnutých projektov. Táto situácia však jasne ukazuje, že je najvyšší čas realizovať audit vzťahov medzi mestskými časťami a magistrátom a formulovat nový model fungovania celých Košíc,” dodal Kaliňák.

Anketa: Čo hovoria košickí starostovia na postup primátora?

Jaroslav Hlinka - Mestská časť Košice-Juh

“Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy jednoznačne hovorí, že takéto opatrenia v rozpočte môže robiť iba orgán samosprávy, v tomto prípade obecné alebo mestské zastupiteľstvo. To dalo na marcovom mimoriadnom zastupiteľstve úlohu primátorovi, aby pripravil návrh opatrení na šetrenie a prípadné úpravy v rozpočte. Toto doposiaľ nebolo spravené a primátor predbehol dobu.”

Miloš Ihnát - Mestská časť Sídlisko Ťahanovce

“Rozhoduje sa od stola bez toho, aby zasadalo mestské zastupiteľstvo v Košiciach. To je neprípustné. Máme platné uznesenie z 20.2. 2020 a nebolo nikým odvolané. Ak chce niečo p. primátor meniť, v poriadku, ale nech to robí demokraticky, za okrúhlym stolom, alebo v zasadacej miestnosti Magistrátu mesta Košice.

Jozef Karabin - Mestská časť Košice - Pereš

“Pán primátor nám direktívne napíše, o koľko percent nám ide krátiť dane. Nie je to jeho právomoc. Pokiaľ sa tak koncom apríla udeje, za malú mestskú časť Košice-Pereš, podám trestné oznámenie. Pán primátor nie je schopný komunikácie, je schopný sa vyhrážať a kto má iný názor je nepriateľ, alebo “smerák”.”