Nadácia Zastavme korupciu hodnotí programové vyhlásenie: Kabinetu Igora Matoviča by dali jedna mínus

Nadácia Zastavme korupciu oceňuje v programovom vyhlásení vlády najmä kapitolu spravodlivosti, z ktorej vyzdvihuje predovšetkým reformu Súdnej rady SR, zmeny v prokuratúre aj súdnictve.

Naopak sa jej nepáči posilnenie pozície ministra vnútra. TASR o tom informoval Martin Suchý z nadácie Zastavme korupciu.

Vládny program obsahuje podľa riaditeľky nadácie Zuzany Petkovej silné záväzky v boji proti korupcii. "Ak by som mala túto oblasť oznámkovať, dala by som kabinetu Igora Matoviča 1 mínus," uviedla Petková. Nadácia hodnotí pozitívne záväzok sfunkčniť zákon o preukazovaní pôvodu majetku vzhľadom na to, že považuje súčasnú legislatívu za nefunkčnú, v čom sa zhoduje aj s textom programového vyhlásenia.

Zastavme korupciu považuje za dôležité aj plánované prijatie zákona o lobingu či nový trestný čin prikrmovania. Nadácia tiež pripomína, že vláda SR chce sfunkčniť Úrad na ochranu oznamovateľov korupcie, o ktorého vznik sa mala Zastavme korupciu zasadiť. Súčasný systém podávania majetkových priznaní je taktiež oblasť, ktorú považuje Petková za momentálne nedostatočnú. "Vláda sa ich zaväzuje zmeniť, tak ako sme odporúčali," dodala.

Oblasť justície považuje mimovládna organizácia za jednu z najlepších častí PVV a to najmä reformu súdnej rady a dôsledné preverovanie majetku sudcov. Návrhy spojené s fungovaním prokuratúry považuje nadácia za reflexiu zistení z ich správy o stave prokuratúry, akými sú napríklad zmena spôsobu voľby generálneho a špeciálneho prokurátora.

"Pozitívne treba hodnotiť, že vláda uvažuje o Generálnej inšpekcii bezpečnostných zborov, teda nezávislej inšpekčnej službe, ktorá bude riešiť trestné činy policajtov. K odhaľovaniu korupcie môže prispieť aj navrhované zvýšenie trestov za nepriamu korupciu," uvádza sa v stanovisku nadácie.

Na druhej strane považuje Petková za mínus, že vláda chce podľa nej posilniť vplyv ministra vnútra, čo je v rozpore s predvolebným programom troch zo štyroch koaličných strán. Za otázny tiež označila návrh na zavedenie finančnej odplaty za nahlasovanie korupcie vo výške 50 percent úplatku. "Môže to motivovať špekulantov, aby provokovali policajtov a lekárov, polícia bude zahltená oznámeniami o drobnej korupcii a súdy môžu mať problém so svedectvami ľudí, ktorí sú motivovaní ziskom," očakáva Petková.