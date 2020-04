Začnú s tým už v máji! Briti zverejnili plán na postupné otváranie krajiny

Británia a Španielsko patria k najviac zasiahnutým krajinám v Európe.

Aj napriek tomu, že koronavírus si v nich vyžiadal mnoho obetí a stále sa ho nepodarilo zažehnať, obe sa chystajú na opätovný rozbeh. V Španielsku evidujú vyše 20 000 úmrtí a takmer 200 000 prípadov nákazy. V Británii podľahlo koronavírusu vyše 15 000 ľudí a infikovalo sa 115 000. Britská vláda preto len teraz predĺžila platnosť obmedzení do 11. mája.

Vzápätí však zverejnila aj plán, ako chce krajinu opäť otvárať. Už od 11. mája by tak mohli začať fungovať menšie obchody so šatstvom, sklady, záhradníctva a kaderníctva. Otvoria aj škôlky a postupne budú púšťať do škôl ďalších žiakov. Ostatné školy by sa mali otvoriť do 25. mája. V tomto termíne by mali začať fungovať aj podniky s menej ako 50 zamestnancami a reštaurácie, v ktorých však budú musieť hostia sedieť v dostatočnej vzdialenosti od seba.

Od 15. júna by sa mohli otvoriť aj kiná a divadlá, a aj krčmy, ale s obmedzeniami. Rovnako telocvične môžu fungovať, ale s prísnou dezinfekciou. Povolené budú aj svadby a pohreby s väčším počtom účastníkov. Cestovanie verejnou dopravou bude po celý čas možné len s rúškami či inou ochranou tváre.

Španielsky premiér Pedro Sánchez zas sľúbil, že od 27. apríla povolí deťom pobyt vonku na čerstvom vzduchu. Deti totiž museli byť doma zavreté od 14. marca. Celkovo však núdzový stav v krajine predĺžia do 9. mája.