Hudobníci z celého sveta sa spojili on-line: Stovka hviezd na jednom koncerte

Najväčšie hviezdy hudobného neba sa spojili v celosvetovo vysielanom koncerte, aby vyjadrili podporu a vďaku zdravotníckemu personálu.

Viac ako stovka umelcov vytvorila osemhodinový koncert rozdelený na dve časti, ktoré vysielali súčasne na Facebooku, Instagrame, Twitteri a YouTube. V rámci izolácie vysielali hudobníci priamo zo svojich obývačiek, čím sa fanúšikom dostalo možnosti aj nahliadnuť do ich domovov.

Koncert bol organizovaný Globálnym občianskym hnutím a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Výťažok z koncertu pôjde do Fondu solidarity COVID-19 pre WHO, ale Lady Gaga jasne uviedla, že nejde o zisk a jeho zmyslom je zábava a odkaz solidarity.

Lady Gaga (34)

Nazvala túto zostavu, ktorú má vlastne sama na svedomí, Milostný list svetu, a povedala, že všetci zúčastnení hudobníci chceli „vrátiť trochu dobroty, ktorú ste nám dali“. Pokračovala zahraním pozitívnej verzie Úsmevu Charlieho Chaplina a dodala: „Chceme sa dostať na druhý breh tejto pandémie a vieme, že aj vy.“

Paul McCartney (77)

Sa k programu pripojil krátko po tom, čo zdravotníckych pracovníkov označil za „skutočných hrdinov“ krízy a pripomenul si svoju matku Máriu, ktorá bola zdravotnou sestrou počas druhej svetovej vojny.

Taylor Swift (30)

Zložila pieseň Čoskoro ti bude lepšie o rakovine svojej matky. Počas koncertu Jeden svet: Spolu doma však táto pieseň nadobudla oveľa väčší zmysel pre milióny ľudí na celom svete postihnutých krízou COVID-19. Silné emócie speváčky vyplávali jasne na povrch, keď sa jej oči pri speve zahmlili a nemožno pochybovať, že podobné reakcie vyvolala aj u divákov.

Rolling Stones

Rolling Stones predviedli temperamentnú verziu piesne Nemôžeš vždy dostať to, čo chceš. Všetci členovia skupiny hrali spolu zo štyroch samostatných miest. Teda až na bubeníka Charlieho Wattsa (78). On totiž počas vystúpenia sedel v kresle bez bicej zostavy a udieral napríklad do opierok sedačky. Takže ak tá nebola kúzelná, bude treba uznať, že bubny šli na plejbek. Hoci niečo také by pre znalcov nemalo byť možné v žiadnom z paralelných vesmírov.

Billie Eilish (18)

Spolu s bratom Finneasom O’Connellom predviedli pieseň Bobby Hebb Sunny. „Mám rada túto pieseň,“ povedala hviezda. „Vždy ma zahriala pri srdci a zariadila, aby som sa cítila dobre. Chcela som, aby ste sa aj vy cítili dobre.“ Eilish po predstavení poďakovala zdravotníckym pracovníkom bojuj úcim proti koronavírusu.

Okrem iných vystúpili aj:

Annie Lennox, Kesha, Liam Payne, Rita Ora, Sheryl Crow, Andrea Bocelli, Céline Dion, Elton John, Jennifer Lopez, John Legend, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Stevie Wonder, Usher a ďalší.