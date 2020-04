Slovenské celebrity sú pre koronavírus doma: Takto sa bavíme v karanténe!

Nenudia sa! Aktuálny núdzový stav na Slovensku, ktorý spôsobil koronavírus, zasiahol pochopiteľne aj známe tváre šoubiznisu.

Speváci, tanečníci, moderátorky, modelky či herci sa chránia pred nebezpečnou nákazou tak, že ostali doma. To však neznamená, že si od nudy a zúfalstva obhrýzajú nechty. Naopak, sú inšpiráciou, ako zaujímavo sa dá tráviť voľný čas aj medzi štyrmi stenami.

Tanečník a choreograf Jaro Bekr (42) je s manželkou, herečkou Monikou Hilmerovou (45) a deťmi Zarou (10) a Leonardom (6) tiež v dobrovoľnej domácej izolácii. „Decká už majú režim aj s učením a bez pindania. Wau, sám som čumel... No a my s Monikou sme opäť po dlhšom čase spolu varili. Je to niečo, ako keď sme spolu randili zaslobodna, odporúčam,“ pochválil sa Bekr, ktorý s manželkou vyvára dobroty.

Babsy Jagušák Heribanová (29) využíva výhody rodinného domu a s dcérkou Izabelkou (2,5) si užíva slnečné lúče. „Dni, keď sa zastavil čas. Sedíme na záhrade, cvičíme, vítame jar, počúvame vtáky a užívame si pekné počasie,“ pochvaľuje si mladšia dcéra Heribanovcov.

Modelka a moderátorka Soňa Skoncová (33) zistila, že byť doma má aj svoje výhody. „Nielenže som si konečne našla čas upratať kúpeľňu a keď hovorím upratať, tak poriadne do detailov. Je úžasné mať teraz čas na seba, venovať sa sebe,“ uviedla brunetka, ktorá sa aj so snúbencom premiestnila do Prievidze, kde si zariaďujú svoj nový byt.

Speváčka Nela Pocisková (29) sa teší z kulinárskych výtvorov svojho partnera Filipa Tůmu (42), s ktorým má syna Hektora (3,5) a dcérku Lianu (1,5). „Filip navaril buchty na pare, nie, nerobím si srandu. Je to síce veľmi zdravá večera, ale ja som normálne odpadla,“ zložila dvojnásobná mama poklonu hviezde Oteckov. Okrem toho však vypeká aj ona a často chodia do prírody na prechádzky, peši či na bicykloch. Rozprávajú sa

Herec Maroš Kramár sa po rozvode presťahoval do domu pri jazere, kde si užíva dni plné pohody. Napriek momentálnej situácii zostáva doma a užíva si pokoj, ktorý mu život pri jazere ponúka. Spoločnosť mu robí nielen jeho pes, ale aj labute, ktoré si sem-tam priplávajú po maškrtu. V dome mu robí spoločnosť aj dcéra Tamara, ktorá sa vrátila pred takmer mesiacom z Anglicka, kde študuje.

Uznávaný plochodrážnik Martin Vaculík so svojou manželkou, herečkou Kritísnou Turjanovou žije momentálne v Bratislave. Športovec, ktorý je väčšinu roka na cestách, však pre koronavírus trávi čas s rodinou a nesmierne si to užíva. Manželia trávia dni aj krátkymi prechádzkami so svojimi dvoma synčekmi v prírode a aspoň tak sa snažia spestriť dni, ktoré trávia doma.

Manželka známeho režiséra Jána Ďurovčíka Barbora si našla zábavku, ktorá by vás mohla inšpirovať. Počas domácej karantény totiž stavila na kreativitu. „Ten čas, ktorý nám bol teraz ,nadelený‘, nám dal priestor aj na objavovanie nových zábaviek nášho života. A tak si vyrábam náramky, lebo sa to ligoce, blyští na rúčke a je to meditácia, a to doslova. Veľmi sa mi to páči,“ priznala brunetka.

Hviezda markizáckeho seriálu Oteckovia Natália Puklušová po prerušení nakrúcania odcestovala za svojou rodinou. Čas počas pandémie tak trávi v kruhu svojich blízkych a dokonca sa dala aj na majstrovanie. „Maľujem. Brúsim. Maľujem. Vymyslela som si zaujímavú sedačku z paliet, tak dúfam, že sa vám bude páčiť,“ prezradila svoj nápad Natália, ktorá je, zdá sa, veľmi zručná.