Opatovský sa chopil manuálnej roboty: Takto ho nepoznáte! V montérkach šetrí peniaze

Známy spevák Robo Opatovský sa pred pár mesiacmi pustil do budovania nového domu pre svoju rodinu.

Ako však priznal, nie je to ľahká vec a popritom ako koncertuje, nahráva či skladá hudbu, trávi čas aj na stavbe, kde má práce vyše hlavy.

Opatovský vie priložiť ruku k dielu. Napriek tomu, že býva s rodinou v novom dome, rozhodol sa postaviť si dom nový a podľa vlastných predstáv. Pre hudobníka, ktorý má plný diár ako Opatovský, však nie je hračka manažovať kariéru aj rozostavaný dom a o to ťažšie v prípade, že si veľa vecí robí aj svojpomocne.

„Mám veľký rešpekt pred ľuďmi, ktorí dennodenne poctivo manuálne pracujú na stavbách. Ja som si to vyskúšal niekoľkokrát na našom dome a nie je to žiadna sranda. Všetko ma bolí,“ priznal spevák, ktorý na novom dome maká aj sám a tým dokáže aj nejaké to euro ušetriť. „Už sa neviem dočkať, kedy sa nasťahujeme a budem tvoriť nové skladby v novom dome,“ dodal Robo.