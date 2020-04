Exkluzívny balíček ochranných rúšok so znakom Slovenska pre každého!

Exkluzívny TOP balíček 5-tich ručne vyrábaných dizajnových 2-vrstvových ochranných rúšok zo 100 % bavlny najvyššej kvality a 1 liter dezinfekcie k tomu. To je výbava, ktorá má stále cenu zlata.

Rúška sa dočasne stali povinnou výbavou pre každého jedného z nás. Asi každý by rád dokázal, že je hrdý Slovák, tak ako väčšina našich politikov. Práve preto je tu špeciálny balíček pre každého správneho Slováka.

Tento exkluzívny balíček z edície ZVLÁDNEME TO, obsahuje ručne vyrábané dizajnové 2-vrstvové ochranné rúška zo 100 % bavlny najvyššej kvality s luxusne vyšitým znakom Slovenska (v balení 4 kusy – biela, čierna, modrá a červená so zapínaním na gumičky) a k tomu 1 kus ochranné rúško PeknéRúška.sk.

Spolu tak získate 5 exkluzívnych rúšok, ktoré sú dostupné iba na PeknéRúška.sk a k tomu 1 liter dezinfekcie na ruky aj povrchy. Všetky rúška sú opakovateľne použiteľné, môžete ich prať v práčke a následne aj prežehliť. Sú v univerzálnej veľkosti a sadnú každému.

Exkluzívny TOP balíček vyrobený na Slovensku si môžete kúpiť na stránke PeknéRúška.sk.

POZOR! Z každého predaného balíčka je 1 € určené na nákup rúšok pre neziskové organizácie (najmä nemocnice a zdravotnícke zariadenia), ktoré nás požiadajú o naše rúška. Viac o tom ako pomáhame, nájdete na www.pekneruska.sk/pomahame.

Ak by ste mali záujem len o jedno rúško z edície ZVLÁDNEME TO, samozrejme, aj to je možné zakúpiť, a to priamo na tejto stránke.

Do pozornosti by sme určite dali aj špeciálne 2-vrstvové rúško z antibakteriálnej bavlny s časticami striebra, ktoré sa svojim účinkom vyrovná respirátoru FFP2.

Ak by ste si na rúško radi umiestnili vlastný motív, je tu pre vás unikátne rúško s potlačou. Môžete si vybrať z predvolených motívov, alebo zaslať vlastný návrh, ktorý vám radi vyrobíme už od 1 kusu.

Pre tých, ktorí hľadajú najvýhodnejšiu cenu, je tu najlacnejšie 2-vrstvové rúško zo 100 % bavlny na trhu.

Nakoniec určite každého poteší, že sme pridali do svojej ponuky aj základné potraviny, kde okrem trvanlivých potravín a nápojov, nájdete napr. aj trdelník zo Skalice, ktorý vám každý deň radi doručíme čerstvý, priamo z pekárne.

Tešíme sa, že si z našej bohatej ponuky vyberiete produkt, ktorý vám najviac vyhovuje a sme radi, že vám ho budeme môcť doručiť v Bratislave a okolí do 24 hodín (vrátane víkendov) a pre iné lokality do 48 hodín. Rovnako radi náš tovar doručíme do akejkoľvek inej krajiny.