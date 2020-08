Monika Bagárová o dobrodružstve v Amerike aj tehotenstve: 4x moje prvýkrát

Ako pätnásťročné dievča začínala v SuperStar, kam sa teraz so statusom uznávanej speváčky vrátila v úlohe porotkyne.

Sympatická Češka Monika Bagárová (25) nám prezradila, ako ju kamarátky oklamali pri ceste do Ameriky, prečo tak veľmi túžila šoférovať a aké to je, keď vo vašom tele rastie nový človek.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Prvýkrát v New Yorku

Vždy som mala vzťah k cestovaniu a poznávaniu nových krajín. Už niekedy v puberte som si vzala do hlavy, že svoje 18. narodeniny chcem stráviť v New Yorku. Moji rodičia sa však o mňa báli a dali mi podmienku, že musím cestovať s niekým zodpovedným. Tak som presvedčila moju dnešnú manažérku a ešte jednu kamarátku, že by to bol super nápad... Zaistili sme si pol roka dopredu letenky, ale týždeň pred odletom nám vybuchlo ubytovanie. Dosť som zneistela a chcela som to vzdať, ale dievčatá ma presviedčali, že to zariadia. Aj zariadili.

Mala to byť vzdialená kolumbijská rodina jednej z nich v New Jersey. Boli to super ľudia, príjemní, milí, cítili sme sa ako súčasť rodiny, hovorili, samozrejme, anglicky, ale hlavne španielsky. Nič mi neprišlo podozrivé. Až po týždni pobytu som sa dozvedela, že to bol vabank a ubytovanie bolo na princípe couchsurfingu, zaistené deň pred odletom. Dievčatá mi to nepovedali, lebo vedeli, že by som nikam do neistoty neletela.

Dnes som im vďačná, presne na moje 18. narodeniny sme pristáli na JFK, strávili sme v New Yorku očarujúce, nezabudnuteľné a inšpiratívne tri týždne a môj život to zásadne ovplyvnilo na ďalšie tri roky. Našla som tam vtedy krásny vzťah a otvorili sa mi možnosti priamo v NYC zapracovať aj na svojej hudbe a speve.

Prvýkrát za volantom

Keďže som svoju kariéru začínala ešte ako neplnoletá, bola som vždy pri presunoch autom odkázaná na iného vodiča. Zo začiatku ma vozili väčšinou otec alebo manažéri, ľudia z tímu. Nemohla som sa dočkať, keď už budem mať vodičák. Našťastie sa to podarilo na prvýkrát, ale priznám sa, že som mala pred šoférovaním veľký rešpekt. Pomohol mi hlavne otec radami a svojimi skúsenosťami. Niekedy to však bolo, jemne povedané, dosť zložité, on je veľmi temperamentná povaha...

A tak som si jedného dňa povedala, že najlepšie bude, keď budem v aute úplne sama. Bol to adrenalín, ale zároveň pocit obrovskej slobody. Postupne som získala prax a istotu za volantom, cesty sama som si užívala. Mala som obdobie, keď som si púšťala hudbu na „plné pecky“.

Dnes som už upokojená a snažím sa byť maximálne zodpovedná. Auto je v podstate zbraň. Oblúkom som sa vrátila aj k tomu, že pri náročnejších presunoch a viacerých vystúpeniach za deň poprosím niekoho blízkeho o šoférovanie, aby som mohla počas cesty v prípade potreby aj oddychovať a vypnúť.