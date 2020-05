Celeste Buckingham trávi karanténu so sestrou: S rodičmi musí hovoriť len cez telefón

Speváčka Celeste Buckingham (24) trávi čas dobrovoľnej izolácie so sestrou Carmel (21).

Hneď na začiatku si stanovili svoje vlastné pravidlá, aby nezačali trpieť ponorkovou chorobou. Ich rodičia žijú v Portugalsku, sú vzdialení tisícky kilometrov, a tak s nimi dievčatá komunikujú každý deň prostredníctvom internetu. Celeste trávi domácu karanténu v spoločnosti mladšej sestry Carmel.hovorí triezvo obľúbená speváčka.

Má striktný režim

Mladá hviezda si na obdobie v domácej izolácii stanovila presný denný režim. „Fungujem podľa neho a to mi pomáha. Ráno si sadnem tak na dve hodinky k mailom a ďalším zodpovednostiam, ktoré mám. No a potom cvičím jogu alebo iné cviky. Pravidelne sedávam na balkóne, aby som mala čerstvý vzduch a vitamín D zo slniečka. Podvečer mám čas na nejakú hudobnú aktivitu, skladám pesničky, volám si s kamarátmi, uvarím večeru. Nedávno som adoptovala mačku, takže aj ona mi celkom vypĺňa program,“ vymenúva svoje každodenné aktivity.

Svoj program má aj sestra Carmel. „Je dôležité nebyť stále spolu. Hovorila som to aj mo­jim kamarátom, čo žijú v jednej domácnosti, aby si dali od seba občas pauzu a našli si činnosť, ktorú robí človek celkom sám, aby sa po čase nezačali hádať. Zároveň je potrebný disciplinovaný režim, ktorý mám rozpísaný na papieri na chladničke a vždy sa naň môžem pozrieť. Keď sa nudím a už neviem, čo so sebou, tak sa pozriem na prvý variant, za ktorým je hneď napísaný druhý. Ak sa mi ne­chce robiť prvý, vrhnem sa na druhý.“ Celeste začala aj zdravšie žiť.

„Snažím sa vybudovať si imunitu. Keď sa to celé skončí, treba mať silné a zdravé telo, aby sme zase zvládli ten bežný život, na aký sme boli zvyknutí. Už dávnejšie som sa vzdala mäsa a jem veľa zeleniny. Predtým som napríklad nemusela jesť pomaranče, teraz sa snažím jesť všetko, čo obsahuje vitamín C. Kávu som nahradila zeleným čajom.“

Rodičia Celeste žijú v Portugalsku, preto s nimi komunikuje prostredníctvom telefónu. „Sú na tom podobne ako Slovensko v tom zmysle, že sa im darí celkom dobre v tejto situácii, lebo to podchytili hneď na začiatku. Hneď ako koronavírus prišiel do Španielska a Talianska, portugalská vláda zatvorila hranice. Keď korona prepukla, nebola vlastne ešte silná turistická sezóna, tak tam nechodilo veľa cudzincov,“ vysvetľuje a pokračuje: „Píšeme a voláme si každý deň, posielame si fotky - napríklad čo sme varili a, samozrejme, aj nejaké vtipné veci. Našťastie žijú v krajine, kde sú ľudia rozumní a od začiatku brali vírus vážne, takže nie sú na tom až tak zle. Strach o nich nemám, ale starosť určite. Sú veľmi opatrní a rozumní, zároveň ocino je lekár, i keď už na dôchodku, takže sa vyzná a nepodceňuje to,“ hovorí Celeste, ktorá sa s rodičmi videla naposledy na Vianoce.

„Netrúfam si povedať, či ich uvidím znovu o mesiac alebo o rok. Je mi smutno, ale so sestrou sme na to zvyknuté, lebo sme cestovali celý život a na odlúčenie sme viac pripravené ako tí, čo majú rodinu stále blízko. Tatino chodieval pracovať do zahraničia, mamina na pracovné cesty, a keď som bola dospelá, tiež som veľa cestovala. To mňa aj sestru naučilo, že vieme dobre spracovať, že sa nevidíme osobne aj pár mesiacov, sme na to psychicky pripravené.“

Veľká časť speváčkinej rodiny žije v USA. „Aj s nimi som v pravidelnom kontakte, našťastie sú zdraví a ochranu zdravia berú zodpovedne a vážne. Tiež je tam z tatinovej strany veľa lekárov, takže logika funguje. Všetci bratranci a sesternice, ktorí boli v rôznych školách, prišli domov. Je tam však oveľa väčší chaos, už len v tom množstve ľudí, ktoré sa tam pohybuje. Ďalšia rodina je vo Švajčiarsku a tiež sú všetci v pohode.“

Píše historický román

Celeste sa pred niekoľkými rokmi stretla osobne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Aký má názor na to, že opatrenia v USA prišli neskoro? „Stala som sa neoficiálnym odborníkom na tohto človeka,“ smeje sa.

„Každá vláda, ktorá zabrzdí ochranu svojich ľudí v takejto vážnej situácii, robí chybu. Slovensko nie je dokonalá krajina, máme veľa problémov, ktoré musíme vyriešiť, bola tu veľká korupcia, ale to, že vláda situáciu nepodcenila a od začiatku ju brala vážne, nám veľmi pomohlo, a nie sme na tom tak zle ako iné európske krajiny. Je veľa mocných krajín, a to nielen Amerika, ale napríklad aj Anglicko, kde sa vyhovárali, nevedeli, čo majú spraviť, preto tam budú následky katastrofálne,“ myslí si.

Snaží sa však myslieť stále pozitívne. „Práve teraz je čas naučiť sa niečo nové. Začala som písať historický román v angličtine, na čo som si predtým nikdy netrúfla a nemala som ani čas pre pracovnú vyťaženosť. Sestra sa zasa učí lepšie maľovať. Skladám pesničky a rozmýšľam s kamarátom, ako nahrať album v izolácii. Myslím si, že najlepšie, čo som sa naučila, je byť sama so sebou a vedieť byť spokojná s maličkosťami.“