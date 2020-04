Slovenské kluby pomáhajú počas pandémie: Dezinfikovali koše, seniorom rozniesli balíčky pomoci!

Gesto dobrej vôle. Futbalový klub AS Trenčín sa nechce v čase pandémie iba nečinne prizerať. Najmä vďaka podpore sponzorov, reklamných a obchodných partnerov rozbehol klub spod Hradu Matúša Čáka projekt zameraný na pomoc skôr narodeným fanúšikom.

Po základnej časti siedmy tím fortunaligovej tabuľky sa rozhodol nasmerovať svoju podporu do prostredia registrovaných priaznivcov v skupine My sme Trenčania a držiteľov permanentiek nad 65 rokov.Keďže patria k sociálne najslabšej skupine obyvateľstva, klub ich nenechal v štichu.

Hráči, mládežníci, tréneri a zamestnanci klubu im rozdali balíčky pomoci. Obsahovali vitamíny, džúsy, mix orieškov a sušeného ovocia, dezinfekčné prostriedky a klubové rúško. „Väčšinu balíčkov sme doručili osobne, niečo sme poslali aj poštou. Adresátmi bolo viac ako 100 našich fanúšikov nad 65 rokov, ktorých máme v databáze vďaka permanentkám a iným projektom,“ prezradil pre Nový Čas PR manažér klubu Martin Galajda.

AS Trenčín pripravuje aj ďalšie akcie, napríklad na podporu lokálnej kultúry. „Vieme, že sami nie sme v dobrej situácii, ale ak máme možnosť spojiť sily, tak neváhame. V priebehu dvoch alebo troch týždňov by sme radi zorganizovali druhú roznášku.“ V tej prvej roznášali balíčky za hráčsky káder Martin Šulek a Jakub Kadák. „Sme radi, že aspoň takto vieme pomôcť. Nie je to však len o pomoci. Takto si aj na niekoho spomenieme, zazvoníme mu pri dome a prehodíme s ním pár slov,“ povedal 22-ročný obranca Šulek.

ANI OSTATNÉ KLUBY NEZAHÁĽAJÚ POČAS PANDÉMIE

Michalovce: Dezinfikovali smetné koše

Klub zo Zemplína venoval mestu 600 litrov dezinfekcie. Pätica hráčov Matúš Vojtko, Matej Trusa, Tomáš Dráb, Martin Kolesár a Cheick Diarra prišli „skontrolovať“, ako mesto s pomocou naložilo. Vojtko si dokonca vyskúšal prácu technických služieb, keď dezinfikoval smetné koše.

Trnava: Pre hasičov 800 fliaš nealko

Hráči Spartaka ocenili v ťažkom období prácu záchranárov v prvej línii a venovali im 800 fliaš nealkoholických nápojov. Zásoby pre trnavských hasičov pomáhal vykladať aj brankár Dobrivoj Rusov. Bral to ako súčasť tréningu, keďže sa už šiesty týždeň pripravuje iba individuálne.

Ružomberok: Balili rúška pre ľudí

So založenými rukami nesedia ani futbalisti liptovského klubu. Tréner Ján Haspra s hráčmi rozviezli deväť paliet s hygienickými potrebami do zariadení sociálnej starostlivosti o seniorov a liečebne pre dlhodobo chorých. Neskôr vkladali rúška do obálok s letáčikmi o koronavíruse.