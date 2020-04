Magde Rybárikovej prekazila rozlúčku pandémia: Fed Cup si zahrám!

Nebyť koronavírusovej pliagy, písali by sme o bývalej slovenskej tenistke Magde Rybárikovej. Podľa pôvodných plánov by v nedeľu vyvrcholil finálový turnaj Pohára federácie v Budapešti.

Tam sa rodáčka z Piešťan chcela definitívne rozlúčiť so svojou kariérou. Pandémia jej však urobila škrt v týchto plánoch, a tak je Magda vlastne stále ešte aktívnou tenistkou.

? Uvedomili ste si v týchto dňoch, že už ste mali byť bývalou tenistkou?

- Vlastne ani veľmi nie. Iste, keď som sa dozvedela o odklade podujatia, povedala som si: A čo teraz? Skončíš tichúčko? Odpoveď som si ešte oficiálne nedala. Predsa len túžim dať za 25 rokmi na tenisových kurtoch inú bodku. Ten Pohár federácie by bol superbodkou a pokojne by som raketu zavesila na klinec.

? Znamená to, že potrénujete a ten finálový turnaj si zahráte?

- Všetko bude závisieť od toho, kedy sa to bude hrať. Počula som niekoľko možných termínových variantov. Aj to, že sa to bude hrať ešte tento rok v daviscupovom termíne, aj to, že sa to odloží až o rok. Uvidíme. Ten rok, to by už bolo trochu veľa, ale hádam by som to dala :)

? Čo porábate v týchto dňoch bez tenisu?

- Odišla som k našim do Piešťan, kde som sa vrátila do detských čias najmä čo sa pinkania o stenu týka. V záhrade pomáham sadiť kvietky, čo som nikdy predtým nerobila. A ani som si nemyslela, že to niekedy robiť budem. Teraz ma to však začalo baviť tak, že pomaly nemáme miesto, kde sadiť... Ešte sa učím variť, čo som kedysi tiež nerobievala. Najčastejšie preto, že som bývala po tréningoch unavená. Teraz si dokonca trúfnem aj na nejaké inovácie v receptoch, ktoré dostávam od skúsených gazdiniek. Dokonca som sa dala aj na pečenie. Nič náročné, ale tým, ktorí našli odvahu a ochutnali to, to aj chutilo.

? Kedy ste naposledy držali raketu v ruke?

- Keď si odmyslím to pinkanie u našich, tak som trénovala presne v deň, keď oznámili, že sa Národné tenisové centrum zatvára. Najskôr to malo byť na týždeň, no teraz to platí stále a ktovie dokedy to tak bude...

? Viete si predstaviť, že budete celkom bez športu?

- To po tých rokoch, čo hrám tenis, veru neviem. Ale učaroval mi golf, ktorému som, keď to bolo možné, venovala dosť času. Samozrejme na amatérskej úrovni. Len tak pre zábavu. Taká bola aj naša desaťdňová golfová dovolenka na Miami s priateľom.

? A čomu sa chce Magda Rybáriková venovať v živote po tenise?

„Či bude zo mňa trénerka, to je priskoro povedať. Chcem si trochu oddýchnuť, venovať sa golfu, ísť do krajín, kde som predtým videla akurát tak kurty a letisko. Verím, že ak toto šialenstvo pominie, budem mať na to príležitosť. No a dokončujem dva domy, čo tiež pribrzdila súčasná situácia. Takže listujem v katalógoch, aby som našla veci, ktoré tam chcem mať. Viem, že na niektoré budem dlho čakať, lebo aj tieto obchody ešte nefungujú naplno. Našťastie mám kde bývať, takže ma nič netlačí do toho, aby som to rýchlo-rýchlo dokončila.

Rybkine naj úspechy

 najvýsledok: semifinále Wimbledonu 2017

 najumiestnenie vo dvojhre: 17. priečka (5. marca 2018)

 aktuálne umiestnenie: 172. priečka

 najumiestnenie vo štvorhre: 50. priečka (6. júna 2011)

 aktuálne umiestnenie: 252. priečka

 prize money v kariére: 5139 167 USD (4 732 198 eur)