So športovým sviatkom to vôbec nebude jednoduché: Najskôr vakcína, potom olympiáda!

Bez vakcíny proti koronavírusu je nereálne aj konanie olympijských hier v Tokiu na budúci rok. Vyhlásila profesorka Devi Sridharová z univerzity v Edinburghu, ktorá patrí medzi popredné odborníčky v oblasti globálneho verejného zdravia.

„Myslela som si, že nájdenie vakcíny potrvá rok, rok a pol, ale podľa vedcov sa to môže podariť už skôr. Ak sa to potvrdí, OH sú realizovateľné, pokiaľ však nedôjde k prelomu vo výskume, nevidím to reálne. Vakcína je kľúčová, musí byť efektívna a dostupná,“ povedala pre BBC Sridharová, ktorú svetové médiá citovali v súvislosti s Tour de France. Odborníčka tvrdí, že najslávnejšie cyklistické preteky sa môžu stať „receptom na katastrofu“, lebo medzi tisíckami ľudí z celého sveta by vírus mohol opäť rozbujnieť.

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) odložil tokijské Hry pre pandémiu koronavírusu na budúce leto. Podľa šéfa MOV Thomasa Bacha a japonských usporiadateľov môžu olympijské hry v týchto krušných časoch predstavovať symbolické svetlo na konci tunela. Zároveň sa však ozvali hlasy, podľa ktorých ani ročný odklad Hier nemusí stačiť. K tým sa teraz pridala aj Sridharová, podľa ktorej bude rozhodujúcim okamihom vyvinutie efektívnej a dostupnej vakcíny proti chorobe COVID-19. „Každopádne bez tohto vedeckého prielomu to s olympiádou vyzerá veľmi nereálne,“ dodala Sridharová, ktorá pripomenula, že v súčasnosti proti koronavírusu nie sú k dispozícii žiadne schválené liečebné prostriedky či vakcíny. Existuje viac ako stovka preparátov v rôznej fáze klinického testovania.

Predseda MOV Bach v nedávnom rozhovore pre Die Welt povedal, že nový termín OH (23. júla až 8. augusta 2021) je posledný možný a ďalší posun nepripadá v úvahy.

Pochybnosti aj v japonsku

Olympijské hry v Tokiu sa nemusia uskutočniť ani na budúci rok. Ich konanie v náhradnom termíne spochybnil aj šéf exekutívy tokijských Hier Toširo Muto, podľa ktorého nedokáže vzhľadom na šírenie pandémie koronavírusu v Japonsku garantovať uskutočnenie podujatia pod piatimi kruhmi, hoci je na programe až o necelých 16 mesiacov. „Momentálne nie sme v pozícii, aby sme dokázali dať jednoznačnú odpoveď,“ povedal Muto.