Čajkovský je v Moskve nadmieru spokojný: Svadbu mu však môže prekaziť koronavírus

Je spokojný! Hokejový obranca Michal Čajkovský (27) bude v kariére naďalej pokračovať v ruskej KHL. S vedením Dinama Moskva pred pár dňami podpísal nový dvojročný kontrakt.

Vybojoval si ho hlavne skvelými výkonmi v tejto sezóne, keď bol lídrom defenzívy moskovského klubu. Denníku Nový Čas prezradil aj novinku zo súkromia, v lete má so svojou láskou Miškou naplánovanú svadbu.

Čajkovský stihol v tomto ročníku KHL, ktorý sa nedohral pre koronavírus, odohrať v základnej časti 58 duelov (9 gólov a 22 asistencií) a v play-off pridal ďalších 6 duelov (2 góly a 2 asistencie). „S touto sezónou musím vysloviť absolútnu spokojnosť či už z osobného, ale aj z tímového pohľadu. Škoda len, že pre koronavírus sme nemohli zabojovať o Gagarinov pohár. Mali sme silné mužstvo, v ktorého silách bolo ligu aj vyhrať. Ale zdravie je prvoradé,“ vyjadril sa takmer dvojmetrový slovenský obranca Michal Čajkovský. Niektorí fanúšikovia možno očakávali, že po výbornom ročníku sa opäť pokúsi preraziť do NHL, ale Michal sa rozhodol predĺžiť s Dinamom zmluvu o ďalšie dve sezóny.

„Iné ponuky som ani neriešil, mojou prioritou bolo zostať v Diname. Mne sa tu veľmi páči, aj mesto je super na život, takže s priateľkou sme tu naozaj spokojní,“ pokračoval Michal, ktorý býva v Moskve v Slovenskom dome a na tréningy či zápasy chodí metrom. „Mám to jednu zastávku metrom na štadión, takže aj to je super.“ Skúsený obranca denníku Nový Čas prezradil aj novinku zo súkromia. V júni má so svojou láskou naplánovanú svadbu. „Áno, ale uvidíme, či nám to koronavírus v stanovenom termíne umožní,“ dodal Čajkovský.