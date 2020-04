Hráči čínskeho futbalového klubu FC Wu-chan sa po vyše troch mesiacoch vrátili k rodinám.

Stovky fanúšikov im na vlakovej stanici v meste, ktoré bolo epicentrom pandémie koronavírusu, pripravili vrelé privítanie.

After 104 days, Wuhan Zall returned to their home. The CSL outfit left Wuhan for pre-season training in early January, 20 days before the city lockdown. During the Covid-19 outbreak, they were stuck in Spain. They arrived at Shenzhen on Mar 16 and waited for city reopening. pic.twitter.com/EIJpNaNLJZ — Titan Sports Plus (@titan_plus) April 18, 2020

Odlúčenie hráčov čínskeho superligistu od domova trvalo 104 dní. "FC Wu-chan sa chce všetkým veľmi pekne poďakovať za podporu a porozumenie," uviedol klub na svojej webovej stránke. Informovala o tom agentúra SID.