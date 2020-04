Sulík má smelé plány: Chcel by som, aby sa Slovensko vrátilo k poctivej rovnej dani

Slovensku by prospelo, ak by sa vrátilo k "poctivej" rovnej dani z roku 2006. Myslí si to minister hospodárstva a líder SaS Richard Sulík, ktorý bol hosťom diskusnej relácie TA3 V Politike.

V televíznej debate takisto naznačil, že by bol rád, ak by sa v oblasti odvodov zrodil všeobecný konsenzus a zaviedol sa odvodový bonus. "V nejakej vyrokovanej podobe, uvidíme, vyžiada si to určite rozsiahlu diskusiu," priznal.

V prípade opätovného rozbehu automobiliek v najbližšom období, ktoré by pomohli naštartovať ekonomiku krajiny a otázky, či po žilinskom a bratislavskom závode spustí výrobu aj trnavská fabrika Sulík upozornil, že rozhodnutie je výlučne na týchto spoločnostiach.

"Nie sú to štátne firmy, s ktorými sa ako minister hospodárstva dohodnem, či nebodaj im nariadim niečo. Toto sú súkromné firmy, ktoré sú zodpovedné za svoje ekonomické aktivity. Ak sa rozhodli zatvoriť, mali na to dôvod, ak sa rozhodnú znovu vyrábať, takisto to majú odôvodnené. Ja sa ich na to môžem opýtať, nariadiť znovuspustenie výroby im ako minister hospodárstva nemôžem," upozornil.

Verí, že malým a stredným podnikateľom na Slovensku pomôžu prekonať zlé časy koronakrízy finančné injekcie v prípade úverov, ktoré pomáha zabezpečovať MH prostredníctvom využitia nevčerpaných eurofondov pod gesciou rezortu a zdrojov bánk.

"K 100 miliónom, ktoré môžeme využiť v rámci eurofondov, pripravujem ďalšie peniaze, dokopy by to mohlo byť za určitých okolností 250 až 300 miliónov eur. Banky navyše prostredníctvom pákového efektu môžu zdvojnásobiť sumu, čiže celkovo by mohlo byť k dispozícii na preklenovacie nízkoúrokové úvery 500 až 700 miliónov eur, čo by mohlo pomôcť približne 1000 až 2000 firmám," dodal Sulík.