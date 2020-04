Matovičova vláda chce zaviesť otcovskú dovolenku: Rodičovský príspevok má byť vyšší

Zvýšenie a zflexibilnenie rodičovského príspevku a príspevku na starostlivosť a ich naviazanie na rast priemernej mzdy, či zavedenie inštitútu otcovskej dovolenky pri narodení dieťaťa sú jednými zo zámerov vlády v rodinnej politike, ktoré sa stali súčasťou programového vyhlásenia vlády.

Nový kabinet sa chce zamerať aj na vyrovnávanie rozdielov v platoch a dôchodkoch žien a mužov, ktoré vznikli z dôvodu materstva. Príjem osôb poberajúcich materské alebo rodičovský príspevok sa má oslobodiť do sumy 200 eur od daní a odvodov podobne, ako je tomu v súčasnosti u študentov a dôchodcov. Návrh vládneho programu v nedeľu schválila vláda.

Novinkou v oblasti rodinnej politiky má byť zavedenie povinnej zľavy pre rodiny s deťmi vo forme skupinového vstupného do kina, divadla, múzeí, či galérií. Vláda plánuje upraviť vymáhanie a vyplácanie náhradného výživného. Zaviesť sa má osobitná sociálna dávka „príspevok na bývanie", ktorý sa vyjme z dávky v hmotnej núdzi a rozšíri okruh ľudí, ktorí si budú môcť uhradiť náklady spojené s bývaním. Ďalšou novou sociálnou dávkou má byť tzv. SOS príspevok. ktorý má štát vyplácať v mimoriadnych situáciách, keď dotknutá rodina nespadá do žiadnej skupiny sociálnej pomoci. Vláda chce tiež prísť s návrhom konceptu obchodnej spoločnosti typu rodinný podnik.

Okrem týchto opatrení vláda Igora Matoviča zváži možnosť čerpania ošetrovného pre nezamestnaných rodičov poberajúcich predĺžený rodičovský príspevok. Výška príspevku pri narodení dieťaťa sa má zjednotiť bez ohľadu na poradie a počet narodených detí. Prídavky na deti chce vláda postupne zvyšovať a ich sumy odstupňovať podľa veku dieťaťa. Daňový bonus sa má zvýšiť na všetky deti na dvojnásobok, v súčasnosti je dvojnásobný len na dieťa do 6 rokov. Na tretie a ďalšie dieťa má daňový bonus stúpnuť na trojnásobok. Ďalším zámerom vlády v oblasti rodinnej politiky je zavedenie príspevku na hypotéku pre rodiny s dieťaťom do troch rokov veku, prípadne zavedenie hypotekárnych prázdnin - možnosti odkladu splácania istiny aj úrokov z úverov na bývanie pre rodinu s dieťaťom do 3 rokov, ako aj možnosti odpočítať si zaplatené úroky z bývania z daňového základu podľa počtu detí.

Kabinet vo vládnom programe hovorí aj o zavedení zvýhodneného rodinného stavebného sporenia oslobodeného od poplatkov so zmluvou na rodinu, so zvyšovaním percenta štátnej prémie podľa počtu detí, s rozpočítaním stropu príjmov na celú rodinu. Terajší príspevok pre prvákov na základných školách (ZŠ) na nákup školských potrieb vo výške 100 eur sa má zaviesť na každé dieťa, ktoré navštevuje prvý stupeň ZŠ. "Vláda zavedie udržateľné programy pre rodiny z prostredia sociálne vylúčených spoločenstiev vrátane zavedenia e-pay kariet, ktoré sú účinným spôsobom, ako cez bezhotovostné vyplácanie dávok v hmotnej núdzi bojovať proti úžere, neplatičstvu a nízkej finančnej gramotnosti," uvádza sa vo vládou schválenom návrhu programového vyhlásenia vlády.