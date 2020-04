Nádherné priznanie Petra Sagana: Po 3 týždňoch v karanténe trielil za Marlonom na skútri

"Som doma v Monaku a som v poriadku, rovnako aj moja rodina." Slovenský cyklista Peter Sagan sa po týždňoch odmlky prihovoril fanúšikom zo svojho monackého bytu prostredníctvom videochatu na svojom instagramovom profile.

Takmer polhodiny odpovedal na ich otázky týkajúce sa cyklistiky v čase koronavírusovej krázy, ale nevyhol sa ani odpovediam o rodine.

"Nebol som v poslednom čase príliš aktívny na sociálnych sieťach. Bolo to moje osobné rozhodnutie počas tohto ťažkého obdobia pre mnohých ľudí na celom svete. Ja sa mám dobre, som zdravý, vídavam sa synom a trénujem na stacionárnom bicykli. Kedysi som ho nemal rád, ale teraz je to môj kamarát," uviedol aj mierne odľahčene Peter Sagan. Po chvíli ostrihaný nakrátko, ale s hustejšou bradou, vážnejšie dodal: "Ja sa mám dobre, ale mnohí to nemôžu povedať. Žijeme náročné časy, preto musíme byť k sebe dobrí. Ukážme, že vieme byť ľudskí a najmä vyčkajme. Momentálne ešte nevieme povedať, čo sa stane, a kedy sa život vráti do normálu."

Trojnásobný majster sveta sa ešte v marci zúčastnil na pretekoch Paríž-Nice, kde v šprintérskych koncovkách etáp obsadil druhé aj tretie miesto. Ďalšie preteky už neprišli, stopli ich obavy organizátorov aj nariadenia vlád jednotlivých krajín zo šírenia koronavírusu. Ihneď po návrate do Monaka na 30-ročného rodáka zo Žiliny čakala povinná karanténa. "Strávil som tri týždne v karanténe a až potom som mohol vidieť svojho syna. Sadol som na skúter a odviezol sa za ním 800 m. Má sa dobre. Na pretekoch Paríž-Nice som bol v pohode a cítil som, že som dobre pripravený na jarné klasiky. Tie mi veľmi chýbajú, ale to asi všetkým, ktorí tam chceli niečo dosiahnuť. Od októbra som sa pripravoval najmä na to, aby som bol vo forme na jarných klasikách. Verím, že ešte nie sú stratené a vzhľadom na vývoj situácie sa môžu neskôr objaviť v kalendári," zamyslel sa Sagan.

Na otázku, akú má motiváciu v čase, keď nemôže trénovať ani súťažiť vo vonkajších podmienkach, odpovedal: "Mám motiváciu, lebo keď sa to všetko rozbehne, chcem byť pripravený a vo forme. A moja motivácia je aj syn a stretnutia s ním. Vážim si ich viac ako predtým."

V súčasnom chaose s vytváraním nového cyklistického kalendára pre túto sezónu zatiaľ je isté iba to, že Tour de France sa po novom uskutoční v septembrovom termíne (29. 8. - 20. 9.). Sagan nechcel špekulovať, či tam pôjde alebo si neskôr vyberie účasť na Giro d´Italia, kde mal tiež a dokonca premiérovo štartovať. "Verím tomu, že organizátori jednotlivých pretekov robia, čo sa dá a čo je najlepšie pre náš šport. Verím, že čoskoro prijmú rozhodnutia, že budeme môcť začať normálne trénovať a potom prídu na rad aj preteky. Dovtedy však musíme čakať a byť trpezliví," dodal Sagan vo videochate s fanúšikmi.