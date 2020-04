V jeho Herthe už naplno makajú: Duda verí, že aj v Anglicku sa čoskoro začne s tréningom

Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda verí, že aj v Anglicku sa už čoskoro zapoja hráči do tréningového procesu a Premier League sa napokon dohrá.

V rozhovore pre oficiálny web SFZ tiež povedal, že je v kontakte s bývalými spoluhráčmi z Herthy Berlín, do ktorej sa po sezóne vráti z hosťovania v Norwichi City.

Dvadsaťpäťročný stredopoliar počas jesene v Herthe nedostával veľa priestoru a v januári odišiel do PL. V Anglicku svojimi výkonmi na seba opäť upútal pozornosť a nastúpil v siedmich zápasoch, vždy od úvodného hvizdu. Podľa portálu WhoScored patrí medzi tri najlepšie posily v rámci PL. "Pre mňa bolo v prvom rade dobré, že som začal hrávať a dostal sa do zápasového rytmu. Takéto správy sa čítajú veľmi dobre, ale viac som sa už potom na to nesústredil. Robím si svoju robotu a som rád, že mám priestor na ihrisku," povedal Duda pre futbalsfz.sk.

V Herthe sa počas týchto dní bez futbalu stal novým trénerom Bruno Labbadia a kluby najvyššej nemeckej súťaže sa postupne začínajú pripravovať, po pauze spôsobenej koronavírusom, na obnovenie súťaže.

"To, že sa vrátim do Herthy, mám zakotvené v zmluve. Uvidíme však, čo bude v lete. Zatiaľ sa tým nezaoberám," uviedol Duda, ktorý v Herthe pôsobil spolu s krajanom a reprezentačným spoluhráčom Petrom Pekaríkom: "Rozprávam sa s ,Pekym", ale aj s ďalšími kamarátmi a spoluhráčmi, ktorí v mužstve sú. Viem, že začali trénovať a uvidíme, kedy sa opäť rozbehne Bundesliga. Verím, že aj hráči v tímoch Premier League začnú čo najskôr spoločne trénovať a súťaž sa obnoví."