Zlatan sa udržiava vo forme, švédsky klub netají svoje ambície: Chceme ho!

Hviezdny švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič (38) sa v Štokholme opäť postaral o rozruch, keď absolvoval ďalší tréning s miestnym tímom Hammarby.

V klube sa netaja snom, že by za nich útočník AC Miláno a spoluvlastník hral tiež zápasy. Ibrahimovič do Švédska pricestoval v polovici marca, potom čo bola kvôli rozšíreniu choroby covid-19 prerušená talianska liga. Vo škandinávskej krajine môžu tímy trénovať spoločne, pretože zakázané sú zhromaždenia až nad 50 ľudí.

Tridsaťosemročný strelec na konci minulého roka kúpil v Hammarby štvrtinový podiel a popudil tým fanúšikov z rodného Malmö, kde chuligáni dokonca opakovane zničili Ibrahimovicovu sochu pred štadiónom.

Bývalému kapitánovi a historicky najlepšiemu strelcovi švédskej reprezentácie na konci júna v AC Miláno vyprší zmluva a novú podľa médií zrejme nepodpíše. O svojej budúcnosti zatiaľ Ibrahimovič mlčí. V Hammarby by ho privítali s otvorenou náručou, aj keď sú skeptickí.

"Samozrejme by sme chceli, aby za nás hral, ​​ale nebavili sme sa o tom. Diskutujeme o rôznych veciach, pretože je to spolumajiteľ klubu, ale na ihrisku je preto, aby sa udržiaval vo forme," povedal športový riaditeľ Jesper Jansson agentúre Reuters.

Podľa asistenta trénera Joachima Björklund by Ibrahimovič vo švédskej lige Allsvenskan, ktorá kvôli pandémii odložila začiatok novej sezóny, dominoval.

"Pravdepodobne by si tu mohol robiť, čo by chcel, ale nemyslím si, že to je teraz reálna varianta. Viem, že veľa ľudí fandí Hammarby aj Zlatan, ale konečné rozhodnutie je len na ňom. Ale, samozrejme, je u nás viac než vítaný," vyhlásil Björklund. "V týchto ťažkých časoch stále nevieme, kedy začne nová sezóna. Ale každá extra motivácia je dobrá. Keď s nami trénuje, môžete vidieť, ako sa naši hráči snažia predviesť," doplnil bývalý Ibrahimovičov spoluhráč z národného mužstva.

Prípravu s niekdajším kanonierom Ajaxu Amsterdam, Juventusu Turín, Interu Miláno, Barcelony či Paríž St. Germain si užíva aj brankár Hammarby David Ousted. "Je to zábava. Zlatanova prítomnosť zvyšuje súťaživosť. Ľudia si užívajú, že je tu. Je to dobrý chlapec a pochopiteľne prináša do tréningov kvalitu. Je to skvelé, zvlášť v týchto časoch, kedy nehráme zápasy," konštatoval dánsky gólman.