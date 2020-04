Dopingovým hriešnikom odklad OH pomôže: Ak im vyprší trest, môžu v Tokiu štartovať

Športovci, ktorí by sa pre trest za doping nemohli tento rok zúčastniť na OH v Tokiu, budú môcť štartovať na odloženej olympiáde v budúcom roku, ak im dovtedy dištanc vyprší.

Uviedol to šéf Jednotky atletickej integrity (AIU) Brett Clothier, podľa ktorého sú dopingové tresty založené na dĺžke trvania a neviažu sa na športové podujatia.

Snaha zabrániť takýmto športovcom v účasti na OH po zmene termínu by podľa Clothiera mohla viesť k právnym sporom. "Štandardný trest za doping je podľa kódexu Svetovej antidopingovej agentúry zákaz činnosti na štyri roky, čo súvisí s dĺžkou olympijského cyklu," povedal šéf AIU. "V tomto prípade je ale anomáliou, že olympijské hry odložili. Niektorí športovci na tom budú profitovať. Je to nešťastná situácia, ale z právneho hľadiska jasná. Trest sa zakladá na dĺžke trvania, nie je viazaný na športové podujatia," citoval austrálskeho funkcionára The Globe and Mail.

Clothier v tejto súvislosti upozornil aj na opačnú situáciu. Športovci pristihnutí pri užívaní zakázaných látok alebo využívaní zakázaných metód po auguste 2020 môžu v prípade adekvátneho trestu prísť aj o dvojo olympijských hier - okrem budúcoročných tokijských aj o OH 2024 v Paríži.