Ronaldo v Barcelone po boku Messiho? V roku 2009 mohlo byť všetko inak!

Dlhé roky hviezdil v Reale Madrid, no všetko mohlo byť inak. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo (35) sa mohol ocitnúť aj v konkurenčnej Barcelone. O tom sa ho snažil presvedčiť Alex Ferguson - vtedajší šéf Manchestru United, ktorý spravil z Ronalda hviezdu.

Počas sezóny 2008/2009 Ronaldo prestúpil do Realu Madrid z Manchestru United za rekordných 92 miliónov eur. Šéf červených diablov si však trval na tom, aby jeho "klenot" prestúpil radšej do Barcelony. "Myslíte si, že by som s tými zlodejmi uzavrel zmluvu? Panebože, v žiadnom prípade. Nepredal by som im ani vírus," povedal Ferguson na margo záujmu z Madridu o portugalského futbalistu.

Podľa španielskeho denníka AS sa Ferguson snažil, aby Cristiano prešiel do Barcelony, no on už bol rozhodnutý pre Real. Ak by si to však vtedy rozmyslel, zostava Barcelony by bola neskutočná - popri Lionelovi Messim, Thierrym Henrym a Zlatanovi Ibrahimovičovi.

Ronaldo však túto šancu odmietol a užil si plodnú prvú sezónu v Madride, keď zaznamenal 33 gólov vo všetkých súťažiach, no nedokázal zabrániť tomu, aby Barcelona vyhrala ďalšie tituly v La Lige.