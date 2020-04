Bývalý cyklista verí, že prekonal Covid-19: Pre starších a slabších ľudí to musí byť peklo

Bývalý cestný profesionál a súčasný tréner belgického národného tímu Rik Verbrugghe (45) má za sebou podľa všetkého boj s chorobou covid-19.

Ako sám prezradil v rozhovore pre denník Het Nieuwsblad, silu koronavírusu pocítil naplno. A keď sa mu horšie dýchalo, zmocnila sa ho panika. Choroba je podľa jeho názoru výrazne horšie než chrípka. Štyridsaťpäťročný Verbrugghe, ktorý ukončil závodnú kariéru v roku 2008, by už mal byť z najhoršieho vonku a dokonca už má za sebou aj prechádzku na bicykli, ale predtým si vytrpel svoje. "Mal som covid-19, bolo to ťažké, bolelo ma úplne celé telo, ale prežil som. Nebol som síce testovaný, ale doktor si bol istý, že ide o túto chorobu. Dostal som to v plnej dávke. Mal som silný kašeľ a cítil som to na pľúcach, to bola chvíľa, kedy som panikáril. Je to oveľa horšie ako chrípka. Dúfajme, že všetci zostanú zdraví, "prial si Verbrugghe.

Podľa víťaza etapy na Tour de France a ďalších troch na Gire d'Italia, ktorého manželkou je sestra jednej z hlavných hviezd súčasného pelotónu Grega van Avermaeta, mala podobné príznaky celá jeho rodina, ale zatiaľ čo všetci ostatní jej členovia sa rýchlo zotavili, on sám sa potýkal osem dní s horúčkami. Vzalo ho to viac, ako očakával: Legendárny Maldini o nepríjemných príznakoch koronavírusu "Ochorel som pred dvoma týždňami. Deti a Claudia to chytili tiež a všetko spočiatku vyzeralo len ako nejaká horšia nádcha. Kým oni sa horúčky za deň zbavili, ja som ju mal osem dní. A z toho päť dní som deň i noc prespal. Ale pretože som mohol náležite dýchať, nemusel som do nemocnice," opísal neľahké chvíľky Verbrugghe.

Jeden deň sa mu navyše priťažilo. "Claudia aj deti z toho boli v šoku. Raz o desiatej večer som volal doktorovi, to som sa cítil úplne najhoršie. Podľa správ, čo som čítal, som sa bál, že budem mať čoraz viac problémov s dýchaním. Našťastie toto nebol ten prípad. Pred tromi dňami som sa už začal cítiť lepšie, hoci som stále veľmi unavený. Už som sa bol aj prejsť na bicykli, ale trpel som. Bolo však pekné byť vonku," povedal Verbrugghe.

Verbrugghe netuší ako sa mohol nakaziť. "Boli sme veľmi opatrní a riadili sa všetkými bezpečnostnými pravidlami. Stalo sa to niekde v obchode? Možno ... Ale vážne neviem, čo som mohol urobiť zle. Aj z toho je zrejmé, že to môže stretnúť kohokoľvek," varoval Verbrugghe. "Každý by si mal dávať pozor. Tento koronavírus je naozaj oveľa horší ako chrípka. Bol to pre mňa šok, pretože som stále mladý a zdravý, navyše stále veľa cvičím. Pre starších ľudí, čo sú slabší, musí byť toto peklo," dodal Verbrugghe.