Českého ministra zdravotníctva sa opýtali na cestovanie počas tohto leta: Rokujeme so Slovenskom

Neobmedzené cestovanie ako v čase pred pandémiou koronavírusu nie je otázka tohto leta.

Novinárom to v sobotu povedal minister zdravotníctva Adam Vojtěch (za ANO). Vie si predstaviť, že by v letnej sezóne mohli turisti vycestovať do vybraných krajín s nízkym rizikom nákazy. Podľa neho sa teraz vedú príslušné rokovania s Chorvátskom a Slovenskom. Zdôraznil však, že všetko bude záležať na vývoji pandémie a že rozhodovať na základe terajších dát by bolo predčasné.

"Dokážem si to predstaviť pri vybraných krajinách, ale nie tak, ako sme boli zvyknutí pred pandémiou. To si myslím, že nie je otázka nasledujúcich týždňov a možno ani tohto leta," povedal Vojtěch o možnosti dovolenky v zahraničí. Klasická turistika by sa podľa neho mohla uvoľniť do krajín, ktoré sú mierne rizikové. Bezrizikový z hľadiska nákazy podľa neho teraz nie je žiadny štát.

Pre rozhodnutie o tom, či bude možné cestovať za hranice, bude podľa Vojtecha vývoj pandémie. "Bude záležať, a myslím, že ostatné štáty k tomu pristupujú rovnako, na aktuálnej epidemiologickej situácii. Dnes nevieme, či príde druhá alebo tretia vlna. Dnes to môžeme nejako plánovať, ale múdrejší budeme na konci mája," povedal.

Rokovania o možných cestách českých turistov sa podľa Vojtecha vedú s Chorvátskom a so Slovenskom, sú do nich zapojené aj ministerstvo vnútra a zahraničia. Zásadné podľa Vojtecha bude stanoviť si podmienky pre cestovanie. Ako pravdepodobné vidí, že sa bude od turistov vyžadovať negatívny test na koronavírus, otázkou zostáva možná karanténa po návrate. "Pre nás je dôležité, aby sme zachovali pozitívny trend, ktorý v Českej republike máme, aby sme neriskovali druhú vlnu pandémie," povedal.