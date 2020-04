Kladivár Lomnický si na podmienky nesťažuje: Vlastný sektor priamo pred domom

Jednou zo slovenských medailových nádejí na OH v japonskom Tokiu mal byť aj kladivár Marcel Lomnický.

Mal za sebou sústredenie v Kalifornii, trúfal si minimálne na obhajobu piateho miesto z Ria de Janiero, ale pandémia koronavírusu spôsobila odloženie najväčšieho športového sviatku na rok 2021. Rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) považuje rodák z Nitry za správne a na celú situáciu sa snaží pozerať pozitívne.

"Túto situáciu beriem ako možnosť zlepšiť sa vo svojich slabinách a pracovať ešte viac na veciach, ktoré nefungujú tak, ako by mali. Urobiť všetko preto, aby som bol lepší ako moja konkurencia. To je jediné, čo ma momentálne ženie vpred. Posledných päť mesiacov som drel dennodenne a každé ráno som sa zobúdzal s myšlienkou na olympijské hry," povedal Lomnický v rozhovore pre portál olympic.sk.

Na rozdiel od mnohých iných športovcov má 32-ročný kladivár naďalej veľmi dobré podmienky na tréning. Vedľa domu si zriadil posilňovňu a má tiež vlastný kladivársky sektor. "Začal som ho budovať už pred OH 2016 a dovolím si tvrdiť, že momentálne mám najlepšie podmienky pre hod kladivom na Slovensku. Trénujem každý deň, ale s menšou intenzitou a vyšším objemom, keďže formu a výkony teraz nie je potrebné naháňať," pokračoval.

"Libor je skvelý mentor, na ktorého sa dá v každej situácii stopercentne spoľahnúť. Má nesmierne veľa cenných skúsenosti, pomáha mi so zostavovaním tréningových plánov a čo je azda najdôležitejšie, pomáha mi s technikou hodu kladivom. Mám spätnú väzbu hneď po každom jednom pokuse, čo mi uľahčuje prácu a zefektívňuje prípravu na vrcholné podujatia," skonštatoval slovenský atlét."Milujem variť. V kuchyni dokážem stráviť veľa hodín prípravou všelijakých gurmánskych špecialít. Milujem japonskú kuchyňu. Teraz nehovorím o sushi - to mám veľmi rád, ale doma si ho nepripravujem. Taktiež obľubujem thajskú, kórejskú, ale i americkú kuchyňu. Je to zaujímavé, ale domáce jedlá často nevarím, pretože slovenská kuchyňa je trochu mastnejšia," dodal.