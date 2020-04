Dlhoročný boxerský rozhodca Eddie Cotton z USA zomrel vo veku 72 rokov.

Pred dvoma týždňami ho hospitalizovali so zápalom pľúc, neskôr mu diagnostikovali ochorenie COVID-19.

Cotton pôsobil ako profesionálny arbiter v rokoch 1992 až 2014. Rozhodoval takmer 300 zápasov, najprestížnejší v roku 2002, keď Brit Lennox Lewis v titulovom súboji superťažkej hmotnostnej kategórie knokautoval Američana Mikea Tysona. Cotton bol aj členom riaditeľského výboru organizácie IBF. Informoval o tom portál ESPN.