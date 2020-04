WHO reaguje na rapídny nárast obetí vo Wu-chane: Trumpa po týchto slovách trafí šľak

Výrazné zvýšenie počtu obetí koronavírusu v Číne je výsledok snahy miestnych úradov zdokumentovať všetky prípady; podobnú revíziu časom urobia aj iné krajiny sveta. Na tlačovej konferencii Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) to v piatok povedala epidemiologička Maria van Kerkhoveová.

Ďalší zástupca WHO Mike Ryan podľa agentúry Reuters uviedol, že ešte nie je neskoro, aby sa v Afrike zastavilo nekontrolované šírenie nákazy. Čínske mesto Wu-chan, odkiaľ sa vlani začal koronavírus SARS-CoV-2 šíriť do zvyšku Číny a následne do celého sveta, v piatok zrevidovalo údaje o obetiach a dospelo k výrazne odlišnému číslu: mŕtvych tu bolo o 1 290 viac. Celková bilancia tak vzrástla na 3 869 obetí vo Wu-chane a 4 632 v pevninskej Číne. Podľa zástupkyne WHO van Kerkhoveovej je revízia výsledkom čínskej "snahy nenechať žiadny prípad nedokladovaný".

Miestne úrady podľa nej prešli dáta z pohrebných ústavov, opatrovateľských domov, nemocníc a väzníc a preskúmali tiež úmrtia ľudí, ktorí zomreli doma. Americká epidemiologička zároveň vyjadrila presvedčenie, že aj ďalšie krajiny postihnuté koronavírusom svoje dáta o počte mŕtvych po opadnutí prvého náporu prehodnotia. Pochybnosti o správnosti čínskych štatistík vyjadrilo už skôr niekoľko odborníkov aj politikov vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa. Za podhodnotené ich považovali podľa spravodajského serveru Bloomberg tiež americké tajné služby. Už v utorok Trump povedal, že WHO kvôli jej údajným pročínskym postojom a nezvládnutiu pandémie pozastaví financovanie.

Organizácia sa v piatok na tlačovej konferencii venovala tiež problematike trhov, na ktorých sa predáva čerstvé mäso. Panuje podozrenie, že z jedného takého vo Wu-chane sa začal koronavírus SARS-CoV-2 šíriť. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval, aby tieto trhy dostali povolenie znovu otvoriť len v prípade, že splnia prísne hygienické štandardy. "Vlády musia nekompromisne vynucovať zákaz obchodovania s mäsom voľne žijúcich zvierat," vyzval.

Hospodárska komisia OSN pre Afriku (UNECE) v piatok oznámila, že pandémia covid-19 pravdepodobne pripraví o život viac ako 300 000 Afričanov a až 29 miliónov obyvateľov kontinentu uvrhne do extrémnej chudoby. Podľa koordinátora krízovej pomoci WHO Michaela Ryana ale ešte nie je neskoro, aby sa v Afrike nezabránilo najhoršiemu. "Myslím, že africké krajiny dokážu oveľa viac, než by možno ľudia z iných častí sveta očakávali," povedal.