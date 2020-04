Kapitán chcel prispieť zdravotníctvu sumou aspoň 1 100 eur: Veterán Tom za týždeň vychodil 21 miliónov

Kapitán Tom (99) je novým britským národným hrdinom. Pre zdravotníctvo vyzbieral za týždeň rekordnú sumu 21 miliónov eur. A stále pokračuje.

Jeho cieľ bol však na začiatku veľmi skromný. Ťažko skúšanému zdravotníctvu chcel vojnový veterán Thomas Moore prispieť sumou aspoň 1 100 eur. Preto sa prihlásil na twitter a na charitatívnu stránku Just Giving. Vyzval ľudí, aby prispeli, a on na revanš sľúbil, že 100-krát prejde svoju záhradu. Chcel to stihnúť do svojich 100. narodenín, ktoré oslávi 30. apríla.

Ohlas bol neuveriteľný. Svoj pôvodný cieľ dosiahol prakticky okamžite. Za týždeň dosiahol rekord – žiadna iná kampaň na Just Giving nevyzbierala toľko peňazí. Aj kapitánovi Tomovi tento nečakaný úspech akoby vlial nové sily. Po jeho 25-metrovej záhrade sa mu naozaj nechodilo ľahko, pretože má operované bedrové kĺby a potrebuje chodúľku. Na začiatku mal dokonca obavy, či to stihne predtým, ako dovŕši 100 rokov. Starý veterán sa však zaťal a stý okruh po záhrade dokončil už vo štvrtok.

Pri ňom mu v záhrade držali čestnú stráž vojaci z jednotky, v ktorej počas vojny slúžil. Kapitán Tom sľúbil, že bude po záhrade chodiť dovtedy, pokiaľ budú ľudia prispievať. Na aktuálnu sumu 21 miliónov sa zozbieralo vyše 800 000 ľudí. Peniaze rozdelia 150 zdravotníckym charitám. „Nikdy som ani len nesníval o tom, že by som mohol byť súčasťou niečoho takého,“ povedal dojatý veterán. Pre ostatných má aj povzbudivé slová: „Majte na pamäti, že to prekonáme a na konci bude dobre.

Pre všetkých ľudí, ktorí to majú v tejto chvíli ťažké, slnko opäť vyjde a zaženie mraky.“Veterán sa tiež stal zrejme najstarším britským influencerom, keď inšpiroval viacero ďalších rovesníkov. Margaret Payne (90) zo Škótska napríklad sľúbila, že 282-krát vyjde po schodoch vo svojom dome, čo sa rovná výške neďalekej hory. Vyzbierala tým 11 500 eur pre miestny hospic.

Takto vyzbieral rekordnú sumu

10. apríla - 1 100 eur

11. apríla - 80 000 eur

15. apríla ráno - 4,8 mil. eur

15. apríla večer - 10 mil. eur

16. apríla večer - 16 mil. eur

17. apríla - 21 mil. eur

Thomas Moore Otvoriť galériu Thomas Moore Zdroj: reuters

- narodil sa 30. apríla 1920

- počas vojny slúžil v Barme (dnešné Mjanmarsko)

- jeho pešia jednotka sa v roku 1941 zmenila na tankovú

- dosiahol hodnosť kapitána

- po vojne pracoval v betonárskej firme

- bol tiež pretekárom na motorke

- má dcéru Hannah a vnúčatá Georgiu a Benjiho