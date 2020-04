Lukáš má v DSS v Pezinku obe staré mamy: Zúfalé slová a čudné pomery

Situácia okolo Domova sociálnych služieb (DSS) v Pezinku je veľmi neprehľadná.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Po prevalení faktu, že je to v podstate najväčšie ohnisko koronavírusu na Slovensku, sa síce kompetentní ihneď pustili do riešenia, ale zrejme budú potrebovať viac času. Bratislavský župan Juraj Droba už z funkcie odvolal riaditeľku zariadenia a avizoval ďalšie funkčné riešenia. Pezinčan Lukáš má v zariadení, kde je nakazených viac ako päťdesiat klientov, až dve svoje babičky. Zo situácie je zúfalý, informácií totiž dostávajú zo zariadenia veľmi málo.

Strach a bezmocnosť zažíva Lukáš (34) aj s celou svojou rozvetvenou rodinou. V domove pre seniorov v Pezinku, ktoré sa stalo zatiaľ najväčším epicentrom koronavírusu na Slovensku, má umiestnené dve staré mamy. „Žijem v Česku a o tom, že vôbec je nejaký problém, som prvýkrát počul v tunajšej televízii,“ začína svoje rozprávanie. A tam sa jeho informácie v podstate končia.

Vo štvrtok Patrícia Mešťan, riaditeľka Úradu BSK, v slovenskej televízii uviedla, že o klientov sa starajú len zamestnanci s negatívnym testom a že klienti sú podľa výsledkov testov rozdelení do rôznych zariadení. Jeho rodina sa telefonicky snažila zistiť, ako sú na tom staré mamy. „Pani, ktorá zdvihla telefón, povedala, že starké majú koronu, dostávajú antivirotiká a sú stabilizované, a zavesila,“ hovorí.

Nie sme si istí ničím

Lukáš sa snaží chápať, že ošetrujúci personál musí byť unavený a veľmi vystresovaný, ale poukazuje na to, že rodiny nedostávajú žiadne informácie o zdravotnom stave svojich milovaných, hoci v minulosti to tak bolo. A ak nejaké informácie dostanú, sú buď nedostačujúce, alebo sa neskôr dozvedia, že sú nepravdivé. „Vraj dostávajú lieky. Ale aké lieky?“ pýta sa nespokojne. „Pezinok je malé mesto, všetko sa roznesie. A potom sa dozviem, že vlastne žiadne lieky nedostávajú,“ pokračuje rozčarovaný nad tým, že im bolo odporúčané, aby po ochranke poslali vitamín C. „Čo to znamená? Že im nedávajú žiadne vitamíny? Alebo nejaké dávajú a céčko má byť len navyše? Prečo sa nemôžeme dostať k žiadnej informácii?“

Do zariadenia poslal aj e-mailovú žiadosť, ale doposiaľ nikto neodpovedal a oficiálne nepodal žiadne vyjadrenie o stave senioriek. Dožadoval sa teda telefonického spojenia so seniorkami, ale ani to sa nestalo. „Myslíme si, že by to im i nám pomohlo zvládnuť túto situáciu,“ vyjadruje presvedčenie. „Veľa rodín sa obáva toho najhoršieho a predstava toho, že sa nemôžu rozlúčiť so svojimi blízkymi, je nesmierne bolestivá.“ Na záver dôrazne hovorí: „Apelujem na štát, aby urobil maximum pre seniorov, je veľa možností, ale je potrebné ich urobiť hneď a nečakať ani deň či hodiny.“

Župan Droba po odvolaní riaditeľky dosadil do zariadenia krízové vedenie a momentálne hľadajú posily pre zamestnancov z iných DSS v kraji, aby klientom mohla byť naďalej poskytnutá dostatočná starostlivosť a zamestnanci mali šancu na oddych. Polícia zároveň prešetruje trestné oznámenie za zanedbanie starostlivosti, ktoré ešte v utorok podal starosta Pezinka Igora Hianíka. Urobil tak na základe listu, ktorý dostal do mailu.

V domovoch sa situácia zhoršuje

Pezinok

V piatok popoludní zomrel už piaty klient Domova sociálnych služieb v Pezinku.

Martin

Potvrdili tri prípady ochorenia COVID-19 v Centre sociálnych služieb v mestskej časti Ľadoveň a Dome svätého Martina v mestskej časti Jahodníky.