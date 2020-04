Historickú stavbu v Ostrej Lúke už chráni nová strecha: Kaštieľ Štúrovej lásky zachránili v poslednej chvíli

Kaštieľ Štúrovej jedinej lásky už zdobí nová strecha. Sídlo rodiny Ostrolúckych v Ostrej Lúke (okr. Zvolen) sa konečne dočkalo rekonštrukcie.

Nový majiteľ, ktorý historický skvost kúpil od obce za 250-tisíc eur, si v ňom chce vybudovať rodinnú usadlosť. Vežička, v ktorej mala izbu Adela Ostrolúcka, by mala byť po obnove sprístupnená aj verejnosti. Rozsiahla usadlosť roky chátrala. Naposledy v nej pred 15 rokmi sídlil okresný archív, ktorý sa odsťahoval, pretože cez deravú strechu zatekalo.

Práve strecha bola najväčším tŕňom kaštieľa, no konečne došlo k jej výmene. Postaral sa o to nový majiteľ Róbert Dičér, ktorý vlani v lete odkúpil nehnuteľnosť od obce. „Sme radi, že kaštieľ je zachránený a nový vlastník napĺňa to, čo sľúbil. S výmenou strechy začal v októbri–novembri, keď získal povolenie,“ vysvetlil Juraj Jelok, starosta Ostrej Lúky. Nasledovať bude vnútorný archeologický výskum.

Tento rok by sa podľa starostu mala urobiť fasáda na národnej kultúrnej pamiatke a obnovou prejde aj jej okolie, park a plot. „Budúci rok plánujú prerobiť vnútorné priestory. Kaštieľ bude slúžiť ako rodinné sídlo majiteľa. Úplne však pre verejnosť zatvorený neostane. Sprístupnená bude vežička, v ktorej mala izbu Adela Ostrolúcka,“ objasnil Jelok. Vznikne v nej pamätná izba lásky Ľudovíta Štúra. Verejnosti by mal ostať prístupný aj park za kaštieľom.

Peniaze na jeho obnovu chceli získať z eurofondov. Napokon plány zlyhali, pretože sa nedohodli so zvyšnými vlastníkmi. Poslednou možnosťou bol predaj. Z pôvodnej ceny 336-tisíc eur musela obec ísť na 250-tisíc eur, za ktorú ho napokon vlani v lete predala. Starosta, ale aj obyvatelia a historickí nadšenci veria, že kaštieľu teraz svitlo na lepšie časy.

Adela Ostrolúcka a Ľudovít Štúr

Historicky najvzácnejšiu stavbu v Ostrej Lúke dal postaviť v roku 1636 Melichar Ostrolúcky. Po roku 1813 ju zdedil Mikuláš Ostrolúcky, ktorý kaštieľ so svojou manželkou Alžbetou a s deťmi Gejzom a Adelou používali ako letné sídlo. Párkrát sa v ňom mal zdržiavať aj Ľudovít Štúr, ktorého všetci spájajú s mladou slečnou Ostrolúckou. Národnému buditeľovi však imponovala celá rodina, ktorá bola veľmi vzdelaná.