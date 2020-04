Gottova († 80) dcéra Dominika sa bojí o budúcnosť: Strach z výpovede

Zostane bez práce?! Najstaršia dcéra zosnulého speváka Karla Gotta († 80) Dominika (46) pracovala v kaviarni v jednom z pražských nákupných centier.

Pre pandémiu koronavírusu je však už mesiac zavreté a rovnako aj spomínaný podnik. Blondínka sa obáva, že by mohla od zamestnávateľa dostať výpoveď.

Gottová sa po návrate do Česka snažila začleniť do reálneho života. Zamestnala sa v kaviarni v obchodnom centre v Prahe a s prácou bola spokojná. Pred mesiacom však z dôvodu koronavírusu zavreli všetky podniky a Dominika dostala nútené voľno. „Čo ak to dopadne tak, že nás bude musieť šéf prepustiť, pretože to neutiahne? Mám veľký strach. Tá práca ma veľmi baví a nerada by som v tejto zložitej dobe hľadala novú,“ priznala českému denníku Aha!

Gottová, ktorej vypláca zamestnávateľ časť mzdy a zvyšok štát. „Som rada, že som neprišla o financie, že máme skvelého zamestnávateľa,“ povedala Dominika, ktorá verí, že nikto z jej kolegov, a ani ona nakoniec výpoveď nedostanú.