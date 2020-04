Zara Prágerová sa od útleho detstva venuje hudbe a tancu! 16-ročné dievča, ktoré získalo do vienka okrem krásy aj spevácky talent, v súťaži Superstar svojím výkonom presvedčila porotu. Či sa jej však podarí prebojovať do finálovej zostavy, je zatiaľ otázne. Bude veľmi sklamaná, ak jej to nevyjde?