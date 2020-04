Nový kouč Zvolena Peter Oremus: Stiahnuť odchovancov a hrať o špicu!

Vracia sa na tipsportligovú scénu! Novým trénerom hokejového Zvolena sa stal Peter Oremus (49).

Skúsený kouč sa s vedením klubu dohodol na dvojročnom kontrakte. Bývalý hokejista naposledy pôsobil ako hlavný kouč prvoligového celku Capitals Bratislava!

Rodák zo Šurian Peter Oremus dlho neváhal a rýchlo prikývol na ponuku Zvolena. „Oslovil ma šéf klubu Dušan Mráz, či nemám záujem o spoluprácu so Zvolenom. Ide o fungujúci klub s dlhou tradíciou a vysokými ambíciami, takže sme sa dohodli na dvojročnom kontrakte,“ vyjadril sa pre Nový Čas Oremus, ktorý tohtoročný ročník viedol prvoligový Capitals Bratislava.

„Zmluva v Bratislave sa mi skončila, ale musím povedať, že sme sa rozišli veľmi korektne. Hoci išlo o prvoligový klub, všetko fungovalo výborne, a držím Capitals palce, aby sa dostali do EBEL ligy,“ pokračoval Oremus, ktorému prvého asistenta pod Pustým hradom bude robiť Andrej Kmeč.

„Spolu sme viedli vlani slovenský olympijský tím, ako kouč pôsobil aj v Nitre, tak on bol mojou voľbou. A dopĺňať nás bude Andrej Podkonický, ktorý je rodákom zo Zvolena, posledné dva roky tím viedol, takže veľmi dobre pozná domáce pomery.“ Zvolenský káder sa po tejto sezóne výrazne obmení, takže nový kouč bude mať dosť práce, aby ho úspešne doplnil.

„Určite to v tejto dobe koronavírusu nebude ľahké, ale verím, že poskladáme kvalitné mužstvo, ktoré bude hrať v novom ročníku o popredné miesta. Chceme, aby sa do mužstva vrátili zvolenskí odchovanci a postaviť to najmä na slovenských hokejistoch,“ dodal Oremus, ktorý nevie odhadnúť, kedy bude môcť s tímom odštartovať letnú prípravu.

Peter Oremus

Narodený: 5. novembra 1970 v Šuranoch

Post: tréner

Trénerské zastávky: Skalica, Nitra, Vítkovice, Košice, Slovensko, Karlove Vary, Trenčín, Capitals Bratislava, Zvolen

Top úspechy: majster SR s Košicami (2015), ako asistent účasť na ZOH (2014) a 4-krát na MS