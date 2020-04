To sú kúsky! Zlatan Ibrahimovič vracia Pogbovi úder

Nezaprel sa! Extravagantný švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič (38) vie, ako zaujať. Aj keď kvôli šíreniu koronavírusu momentálne nemôže svoje umenie predvádzať na trávniku, vôbec si nezúfa.

To, že mu to ide s loptou stále náramne, totiž fanúšikov presvedčil aj inak!

Ibrahimovič nemá za sebou príliš vydarený ročník. V službách talianskeho veľkoklubu AC Miláno strelil po návrate zo zámoria len chudobné tri góly a kým sa stihol nadýchnuť k leším výkonom, hrozba pandémie stopla ligové súťaže po celom svete vrátane Serie A.

Slávny útočník sa tak vrátil do rodnej vlasti, kde sa zapojil do tréningu štokholmského tímu Hammarby. Nebol by to však on, keby sa neprezentoval niečím pozoruhodným.

Tentoraz obľúbený Ibra neodolal výzve bývalého francúzskeho parťáka z Manchesteru United Paula Pogbu (27) na žonglérsky súboj. Pozrite sa, čo v šatni predviedol s loptou. Stojí to za to!