Prezidentka Čaputová pred zverejnením programového vyhlásenia vlády: Čo očakáva od koalície

Prezidentka SR Zuzana Čaputová upozorňuje na dôležitosť obsahu programového vyhlásenia vlády (PVV), od vládnej koalície očakáva, že obsahom dokumentu budú opatrenia v súlade so spoločenskou objednávkou ľudí.

Hlava štátu to povedala v reakcii na štvrtkové (16. 4.) stretnutie s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí) a ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽaNO), TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR Martina Goffová.

Obsah PVV je podľa prezidentky veľmi dôležitý pre kroky vlády aj po skončení krízy. "Viac než počet strán programového vyhlásenia ma preto zaujíma, či v ňom obsiahnuté opatrenia budú v súlade so spoločenskou objednávkou vyjadrenou občanmi vo voľbách, ako aj s prísľubmi politických strán, najmä v prioritných oblastiach, ktoré sledujem. Tie totiž boli aj obsahom povolebných rozhovorov s politickými stranami," uviedla Čaputová.

Hlava štátu skonštatovala, že z úradu vlády doposiaľ nemá znenie programového vyhlásenia vlády a nie je zatiaľ k dispozícii ani verejnosti. "Priestor na širšiu odbornú a politickú diskusiu navrhovaných opatrení už teda nebude," dodala. Na stretnutí sa prezidentka podľa Goffovej zaujímala aj o aktuálnu situáciu na Slovensku spôsobenú pandémiou nového koronavírusu.

Vláda musí podľa Ústavy SR predložiť Národnej rade (NR) SR svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery do 30 dní od vymenovania. Vládu prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala 21. marca.

Kabinet si schválil termín na predloženie dokumentu do 13. apríla, ten však nestihol a nový termín neurčil. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) avizoval, že vláda by mala s programom predstúpiť pred NR SR na schôdzi, ktorá sa začne v pondelok 20. apríla. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) uviedol, že vláda by mala PVV odobriť najneskôr v nedeľu (19. 4.).