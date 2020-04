Smer nenechá situáciu v DSS Pezinok len tak: Fico si neodpustil kritiku vládnej koalície

Opoziční členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre sociálne veci chcú zvolať mimoriadne rokovanie pre situáciu v Domove sociálnych služieb (DSS) v Pezinku.

Informoval o tom člen výboru Erik Tomáš (Smer-SD) na piatkovej tlačovej konferencii s tým, že sa chcú pýtať na aktuálnu situáciu a opatrenia, ktoré chce vláda podniknúť. Tvrdí, že sa nedostatočne rýchlo konalo zo strany vyššieho územného celku, ako aj zo strany štátu. Predseda Smeru-SD Robert Fico dodal, že ako opozičná strana chcú klásť legitímne otázky, či ide o dôsledok pandémie nového koronavírusu alebo zlyhanie štátu.

"Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb od 23. marca predkladala vláde súhrn opatrení pre DSS. Vláda sa aspoň jedným z týchto opatrení chcela zaoberať ešte pred Veľkou nocou, napriek tomu ho odložila z rokovania," povedal Tomáš s tým, že malo ísť napríklad o testovanie klientov po návrate z nemocnice. Rozhodnutie podľa neho prišlo neskoro. Tvrdí, že testovania sa stále nevykonávajú, pretože nie je vypracovaná smernica.

Dodal, že na výbor chcú pozvať ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) a predstaviteľov asociácie. Myslí si, že Slovensko by malo zvládnuť testovať aj všetkých zamestnancov domovov, aby sa predišlo nákaze. "Chceme odbornú diskusiu, chcem aby ten výbor aj bol o niečom," dodal. Upozornil, že nedostatočne vysvetlené je aj to, do akej miery platia opatrenia vyplývajúce z núdzového stavu pre DSS.

Fico poukázal aj na nedostatok zdravotníckych pomôcok v domovoch sociálnych služieb či nedostatočnú izolovanosť nakazených pacientov od ostatných. Vysvetlil, že ako opozičná strana chcú klásť vláde legitímne otázky, či to, čo sa udialo v poslednej dobe v Pezinku, je len výsledok pandémie alebo dôkaz zlyhania štátu a vyššieho územného celku, ktorý je zriaďovateľom.

Fico zároveň kritizoval situáciu v súvislosti s predkladaním programového vyhlásenia vlády (PVV). "Samotný priebeh prípravy a predloženia PVV potvrdzuje, že vo vnútri vládnej koalície je obrovské napätie," podotkol. Podľa jeho slov si chceli aj v Smere-SD dokument prečítať pred rokovaním o ňom, aby vedeli ľuďom povedať, aký bude ich postoj k dokumentu. Poukázal aj na to, že z prvej pomoci ľuďom a firmám v súvislosti s krízou ešte nevyplatili ani cent.

DSS Pezinok na Hrnčiarskej ulici je od soboty (11. 4.) v karanténe a v okolí domova je ochranné pásmo. U viacerých klientov i zamestnancov sa potvrdilo ochorenie COVID-19, niekoľko chorých zomrelo. V tejto súvislosti skončila vo funkcii riaditeľka domova Viola Schmidtová. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba informoval, že po ukončení karantény sa uskutoční v zariadení kontrola s cieľom zistiť, či nedošlo k pochybeniam pri poskytovaní starostlivosti.