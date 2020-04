Trpký príbeh ghanského futbalistu: Po vražde sestry sám bojoval o život!

Prehovoril! Je to smutný príbeh v neľahkých časoch. Napriek tomu futbalista Emmanuel Badu (29) otvoril svoju dušu a porozprával o pekle, ktorým si prešiel.

Od roku 2010 je hráčom talianskeho klubu Udinese, ktorý ho vlani požičal na hosťovanie do Verony.

„Posledné dva roky boli najťažšie v mojom živote. Takmer som zomrel, mal som veľa zranení a potom som prišiel o sestru. Muž, ktorý ju zastrelil, je na úteku. Zatiaľ ho nenašli, pretože kvôli vírusu funguje všetko pomalšie. Je to katastrofa,“ vyhlásil 78-násobný reprezentant Ghany pre BBC World Servise. Jeho sestru zabili minulý mesiac. Polícia uviedla, že páchateľa identifikovala, ale ešte nezatkla. Africký stredopoliar Verony však sám bojoval o život. Po problémoch s dýchaním sa dostal do nemocnice.

„Zistili, že mám krvnú zrazeninu v pľúcach. S futbalom som musel na tri-štyri mesiace skončiť. Bolo to vážne. Nebyť lekárskej pomoci, tak tu nie som. Od augusta do decembra som nemohol nič robiť. Keď som sa vrátil do tréningového procesu, prišiel koronavírus. S tým nič nenarobím. Som však vďačný bohu, že ešte žijem,“ dodal Badu. Odvtedy sa na život pozerá inou optikou. Najdôležitejšie je zdravie. V čase pandémie daroval masky, rukavice a dezinfekčné prostriedky nemocniciam v jeho rodnom meste v Ghane.

„Prevencia je viac ako liečba. Musíme sa modliť, aby sa všetko rýchlo vrátilo k veciam, ktoré milujeme. Som v Taliansku uprostred pandémie a viem, koľko trpíme. Musíme poslať všetku energiu na pomoc Afrike,“ uzavrel ghanský reprezentant.