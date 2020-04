Najlepší stand upisti na dne?! EXKLUZÍVNY rozhovor so známymi zabávačmi

Pandémia vírusu neobišla ani náš zábavný priemysel. Obľúbení komici Temné Kecy prezradili, aké dôsledky má vírus na slovenský stand up, čo im chýba, ako poradujú a čo bude ďalej. Prečítajte si vtipné i trpké vyjadrenia Ladiža, Jerryho a Števa Martinoviča.

Aké budú dôsledky pandémie na kultúru a zábavu na Slovensku? To si zatiaľ nevieme predstaviť. Tisíce ľudí prišlo o zárobky zo dňa na deň. Zákaz kultúrnych podujatí môže trvať ešte mesiace a herci, komici, speváci či technici a zvukári sú odkázaní na pomoc štátu. Možno si poviete, veď to nie je tak dôležitý segment života. Ale naozaj? Koľkokrát za posledný rok ste boli v divadle, na koncerte, stand upe, zápase, diskusii, prednáške, opere, výstave...? Kultúra je neodmysliteľnou súčasťou našich životov a bez nej by sa nám žilo o čosi horšie, smutnejšie.

Vyspovedali sme tri tváre najtvrdšieho stand upu na Slovensku. Ako prežívajú pandémiu Temné Kecy?

„Som doma zatvorený už vyše mesiac a nerobím nič špeciálne. Normálne počítam hviezdy, alebo vediem hlboké konverzácie s moderátormi v televízii ako každý.“

Ladižo: „Bohužiaľ, to čo všetci čo sú nútene doma a nemôžu pracovať: varenie, spanie, serialy, upratovanie všetkého a po 12tej v obchodoch rátam seniorov, ktorí tam od 12 už dávno nemali byť.“

Obľúbený herec Števo Martinovič je najčerstvejším prírastkom temných Kecov: ,,Každý deň sa snažím prejsť, niekedy aj zabehať. Cvičím, čítam knihy, učím sa po španielsky. Pozerám dokumentárne filmy a nakrúcam videá na sociálne siete. Vymyslel som taký mini projekt Home sweet home - na youtube kanáli - rozhovory s kolegami, o tom, ako zvládajú túto situáciu.“

Zo dňa na deň bez príjmov, avšak šeky sa hromadia. Túto situáciu možno poznáte aj vy. Jerry síce situáciu odľahčil humorom, jeho trpkosť však pocítite: „Rovnako ako mnohí iní podnikatelia sme spadli na nulový príjem, takže nám konečne ubudli všetky starosti čo s peniazmi a tak. Plánujeme ako rozumní občania ostať doma a vylievať si svoju frustráciu na internete. Prípadne padol aj návrh, že by sme mohli vytvoriť konšpiračnú stránku, kde obviníme chovateľov husí, že koronu sem prepašovali zámerne vo forme novinárskej kačice, keďže sú napojení na iluminátov z Maďarska. A ešte chystáme nejaké online vystúpenia a rozmýšľame ako to celé uchopiť.“

Ladižo: ,,Je to neúnosné, už teraz a žijem, resp. prežívam len z nejakých rezerv. Stand up je hlavne o živej komunikácii s publikom, čo teraz nie je možné. Ako viete, že ste povedal naozaj niečo vtipné, keď nemáte spätnú odozvu?“ Ladižovi chýba ten adrenalín a odozva fanúšikov: „Teraz zisťujem, že slabosť mám práve na to vystupovanie pred ľuďmi... Chýba mi to a veľmi. Je to taká adrenalínová závislosť.“

,,Prišiel som o väčšiu časť príjmov, no šeky platiť musím. Našťastie som mal našetrené. Všetko bude záležať od toho, koľko daná situácia potrvá. Snažím sa míňať čo najmenej.“

Členovia Temných Kecov sa nestretávajú, porady však mávajú online ale pre Jerryho to nie je ono: ,,Vôbec sa nestretávame, čo nám rozhodne prospelo, pretože si už navzájom chýbame a rastie v nás chuť niečo tvoriť. Mali sme asi 3 online porady, ale nie je to celkom ono, cez webkameru sa nedá dobre pohádať. Ťažko je demonštratívne odísť z kancelárie a buchnúť dverami, prípadne sa rozplakať, alebo niečo rozbiť. Ak nie je porada dramatická, tak je zbytočná.“

Obľúbený herec Števo Martinovič účinkuje v Temných Kecoch len pár mesiacov. Ako sa vlastne dostal k najtvrdšiemu stand upu na Slovensku? „: Sharon Stone let me go. Vzápätí založili Temné Kecy a ja som sa v začiatkoch pokúšal s nimi vystupovať. Potom som sa odmlčal (čo sa stand upov týka). Som však rád, že na mňa nezabudli. Naše kamarátstvo pretrvalo a koncom minulého roka som začal s nimi opäť vystupovať“ opisuje herec. Ladižovi sa vždy páčil hercov štýl, humor a profesionalita: ,,Vždy som vedel, že má na to robiť humor (má ten dar, ktorý nemá každý). Tak sme ho oslovili, párkrát si to vyskúšal, bol stále lepší a obľúbenejší u publika, tak sme sa dohodli na pravidelnej spolupráci. A ako sa budete môcť presvedčiť na našom online zázname 19.4. , bolo to skvelé rozhodnutie“ dodáva.

Temné Kecy si pre svojich fanúšikov pripravili záznam z poslednej veľkolepej premiéry v Ateliéri Babylon. Na premiérovej show doprajú fanúšikom vždy úplný strop (alebo skôr dno) ich humoru. Tabuizované témy povedia za vás, bez servítky a na tvrdo. Doprajte si odreagovanie v týchto ťažkých časoch a pustite si 19.4. o 20:00 premiérovú show Temné Kecy. Aj to je úloha komikov, odľahčovať a zabávať ľudí aj v najťažších chvíľach.