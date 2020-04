Rodičia-samoživitelia napísali list Krajniakovi: Ministerstvo radí, čo im môže pomôcť

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) sa bude zaoberať listom, ktorý mu poslali zástupcovia rodičov-samoživiteľov.

Ministerstvo zároveň upozorňuje, že rodičia, ktorých zasiahla kríza v súvislosti s novým koronavírusom, majú už v súčasnosti viaceré možnosti pomoci.

"Doposiaľ v spätnej väzbe od rodičov registrujeme najmä to, že vnímajú rýchlosť a ústretovosť pri prijímaní mimoriadnych opatrení, tie pre rodičov boli realizované hneď v prvom týždni po nástupe nového vedenia ministerstva. Historicky najvýznamnejšie opatrenia proti prepúšťaniu rodičov, ako zamestnancov, nasledovali hneď potom," uviedol v stanovisku pre TASR tlačový odbor Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

Nezisková organizácia Jeden rodič je však presvedčená, že by bolo potrebné prijať efektívnejšie opatrenia na ochranu 'jednorodičovských' rodín a detí počas krízy spôsobenej pandémiou. Takýchto rodín, kde je len samoživiteľ, je približne 100 000. "V prípade zlyhania rodiča sú vystavené existenčnému ohrozeniu najmä nezaopatrené deti, čo je v rozpore so samotným právnym a sociálnym záujmom štátu na ich ochranu," uviedla nezisková organizácia. Ministerstvo práce uviedlo, že si je vedomé faktu, že v dôsledku mimoriadnej situácie dochádza aj k zníženiu príjmu týchto rodín. "Jedným z kľúčových nástrojov, ako zabezpečiť príjem v čase prerušenia výkonu práce, je zavedené tzv. pandemické ošetrovné vo výške 55 % hrubej mzdy, čo predstavuje až približne 70 % ich čistej mzdy. Ak sa aj napriek tomu pre znížený príjem ocitne rodina v hmotnej núdzi, môže sa uchádzať o pomoc v hmotnej núdzi na príslušnom úrade práce, prípadne o jednorazový príspevok v mimoriadnej situácii z humanitárneho fondu ministerstva práce do výšky 800 eur," priblížil rezort práce.

Pomôcť takýmto rodinám môže podľa ministerstva aj odklad splátok odvodov, splátok úverov vrátane hypoték. "Pokračuje, samozrejme, aj vyplácanie náhradného výživného, aj keď je exekúcia pozastavená vo vzťahu k povinnej osobe. Predpokladáme, že v dohľadnej dobe prispejeme do diskusie kompetentných aj ďalšími návrhmi, ktoré je možné zvažovať," dodal rezort práce s tým, že situácia sa vyvíja dynamicky. "Ministerstvo priebežne reaguje v rámci možností tými najvhodnejšími riešeniami, ak nie na elimináciu, tak aspoň na zmiernenie negatívnych vplyvov pandémie na obyvateľov Slovenska a ich rodiny," dodal tlačový odbor.