Naďalej v plnom nasadení! Moderátor Michal Kovačič je v čase koronavírusu ešte vyťaženejší ako pred ním, nakoľko moderuje mimoriadne relácie, ktoré sa vysielajú ako na bežiacom páse. Aj on si však dobre uvedomuje riziko nákazy a preto dbá na to, aby sa nakazeniu vyhol. Otvorene však prehovoril o strachu, ktorý má, a to nielen o seba!